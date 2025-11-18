NBA／8個月沒出賽 76人喬治復出：感覺有點生疏

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
缺席開季頭12場比賽，76人隊球星喬治（Paul George）17日迎接新賽季第一戰，膝傷回歸的他先發上場21分鐘，面對前東家快艇隊拿下9分和7籃板，球隊完成110：108逆轉勝後後表示首戰有點「生疏」，但感覺很好。

76人第四節兩度落後10分，最終上演逆轉勝，不過喬治最後8分52秒都坐板凳，全場9投2中的他仍說感覺很不錯，「終於能再打球的感覺很棒，8個月沒打球了，所以這是一段很長的歷程，充滿高低起伏，有很多磕磕碰碰，但終於回到球場感覺很棒。」

35歲的喬治形容17日感覺有點「生疏」，但能在今年3月初後回歸球場的感覺仍好。

喬治去年7月和76人簽下4年2.12億的頂薪合約，但左膝動刀，只出賽41場比賽賽季就提前報銷，場均16.4分表現不如生涯成績，76人也早早退出爭冠行列。

休季期間喬治再度動了膝蓋手術，讓新賽季首戰推遲到17日，他笑說投進第一球的感覺很棒，當下有很多情緒浮現，儘管從外表來說看不出他的內心波動，當下只想專注在球場，「但能投進第一球的感覺很棒。」

76人另名球星安比德（Joel Embiid）因右膝痠痛連4場缺陣，17日賽前總教練諾斯（Nick Nurse）透露，安比德雖然還沒完全擺脫傷痛，但有漸入佳境，「我認為他離復出上場已經不遠了。」

快艇

