NBA／4主力缺3人 活塞照樣10連勝 杜倫：休賽季的積累

記者劉肇育／即時報導
活塞杜倫(左)17日攻下31分。(美聯社)
儘管球隊主力陣容近期面臨傷病問題，但近況極佳的活塞隊17日在主場以15分差距擊敗戰績墊底的溜馬隊後，已經拉出一波10連勝佳績，攻下31分的杜倫（Jalen Duren）表示，這完全歸功於球隊休賽季的積累。

活塞今年開季在球隊年輕陣容的持續成長下打出連勝佳績，戰績一舉登上東區龍頭寶座，儘管近幾場比賽康寧漢（Cade Cunningham）、哈里斯（Tobias Harris）和湯普森（Ausar Thompson）等3名主力輪番遭遇傷病問題，杜倫17日才歸隊，仍無法影響活塞的連勝之旅。

17日除了剛復出的杜倫攻下31分外帶15籃板，近幾場比賽頂住球隊火力缺口的詹金斯（Daniss Jenkins）也攻下26分外帶8助攻，幫助活塞收下10連勝。

對於球隊在主力群遭遇傷病的情況下仍持續保持連勝，總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）表示，「這必須歸功於防守，對我們至關重要，專注於防守端就能全面激發團隊進攻體系，我也認為我們現在是聯盟頂尖的攻守轉換球隊。」

杜倫強調，活塞連勝絕不是僥倖，而是休賽季持續積累的成果，「這源於我們的付出與努力，尤其是這個休賽季的積累，很明顯大家的默契、球隊的文化和對於彼此的坦誠相待，這些因素都功不可沒，但賽季才剛開始，我們還有很長的路要走。」

