NBA／獨行俠本季11敗失去競爭力 基德：努力拼湊陣容

記者劉肇育／即時報導
獨行俠總教練基德。（美聯社）
獨行俠隊在17日作客灰狼隊主場的賽事中，全場最多落後33分，最終以24分差距吞下賽季第11敗，且本季對戰西區球隊僅拿下1勝，戰績持續探底，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）直言，球隊在遭遇傷病打擊的情況下，至今仍在努力拼湊陣容。

獨行俠2月將唐西奇（Luka Doncic）送往湖人隊後似乎是愈走愈不順，不僅主控厄文（Kyrie Irving）3月遭遇左膝前十字韌帶撕裂傷賽季報銷，至今歸期未定，本季戴維斯（Anthony Davis）、葛佛（Daniel Gafford）與萊夫利（Dereck Lively II）三名禁區主力又相繼因傷打打停停，讓獨行俠始終未能有固定的輪替陣容。

17日以24分差距不敵灰狼後，獨行俠總教練基德坦言，現在確實遭遇一些陣容安排問題，「傷病只是賽季的一部分，但我們的傷病問題確實嚴重，一些球員缺席了，即使上場的人也受到時間限制。這讓我們的陣容沒有延續性，現在只能努力拼湊陣容，但大家都一直在努力，在全員恢復健康前，這樣的狀況可能會持續下去。」

不過談到17日慘敗，基德直言防守不力才是最大主因，「我們的疲勞加上對手的積極，他們一開始就不斷對我們施壓，面對這樣一支實力堅強的球隊，我們的失誤真的太多了，在防守端更沒有發揮水準。」

17日攻下13分的華盛頓（P.J. Washington）則說：「我們必須保持信念，情況總會好轉，雨不會一直下，對我們來說，必須繼續遵守比賽原則，塑造球隊特質，不能因為一場比賽就動搖，轉機自然會出現。」

厄文 湖人 唐西奇

NBA／獨行俠苦吞第11敗 最多落後灰狼33分

NBA／約柯奇36分大三元 金塊卻遭公牛中斷7連勝

NBA／字母哥第2節傷退 騎士米契爾37分獵公鹿

NBA／馬刺壞消息 溫班亞瑪小腿緊繃至少休2周

