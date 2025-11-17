我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

NBA／字母哥第2節傷退 騎士米契爾37分獵公鹿

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
安戴托昆波左側腹股溝拉傷，第二節沒打完就傷退。(路透)
安戴托昆波左側腹股溝拉傷，第二節沒打完就傷退。(路透)

公鹿隊今天「賠了夫人又折兵」，第四節僅拿18分下以106：118敗給騎士隊，當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）還因左側腹股溝拉傷，第二節沒打完就傷退。

第二節還有3分03秒時安戴托昆波就走回公鹿休息室，中場休息時確定不會回歸。上半場安戴托昆波出賽13分鐘，10投6中攻下14分還有5籃板、4助攻，助隊首節取得33：26領先，但退場後騎士在米契爾（Donovan Mitchell）發揮下超前，以59：57迎接下半場。

公鹿第三節還能緊咬比分，但第四節僅拿18分，先發後衛羅林斯（Ryan Rollins）貢獻24分仍讓騎士以118：106守護主場。

安戴托昆波本季前12場比賽繳出場均32.6分、7.1助攻和11.3籃板表現，得分和助攻數都寫下生涯新高，目前得分榜也僅次於湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic），今天提前傷退是公鹿利空消息。

騎士收下本季第10勝，先發五人得分全都達兩位數，米契爾（Donovan Mitchell）37分、7助攻成頭號功臣，麥瑞爾（Sam Merrill）20分、5籃板，莫布里（Evan Mobley）14分、6籃板、6助攻。

字母 湖人 唐西奇

上一則

NBA／詹姆斯加入湖人訓練 重返球場前還自我介紹

下一則

MLB／放大谷、山本、佐佐木打經典賽？道奇興趣缺缺

延伸閱讀

NBA／聯盟持續調查非法賭博 湖人多名員工被要求交出手機

NBA／聯盟持續調查非法賭博 湖人多名員工被要求交出手機
NBA賭博案 湖人隊10人上交手機

NBA賭博案 湖人隊10人上交手機
NBA／唐西奇砍41分領軍 湖人用24分差血洗公鹿

NBA／唐西奇砍41分領軍 湖人用24分差血洗公鹿
NBA／狀元佛雷格錯失當英雄機會 獨行俠2分差不敵公鹿

NBA／狀元佛雷格錯失當英雄機會 獨行俠2分差不敵公鹿

熱門新聞

南韓U22男足（黑衣）一年內遭中國U22男足雙殺。圖為比賽中球員激烈對抗。（取材自鳳凰網體育）

中國U22男足2：0擊敗南韓 韓媒「破防」痛批：恥辱

2025-11-15 21:35
加拿大饒舌歌手德瑞克。（路透）

MLB／藍鳥為何輸道奇？饒舌歌手「嘲諷大谷」被指戰犯

2025-11-09 00:26
大谷翔平收下生涯第4座年度MVP，4次都是全票當選，壓倒性勝出。(路透)

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

2025-11-13 20:56
大谷翔平拿下生涯第四座MVP，日本朝日新聞當天特別派發快報。(美聯社)

MLB／強得不可思議…王貞治談大谷翔平差點無語

2025-11-15 14:06
葡萄牙13日在世界盃資格賽以0比2不敵愛爾蘭，陣中大將「C羅」羅納度（右）因肘擊苦吞紅牌被罰下場，恐將缺席明年世界盃至少葡萄牙的首場比賽。（美聯社）

球星C羅資格賽肘擊吞紅牌 恐缺席世界盃葡萄牙首役

2025-11-15 16:24
獨行俠球星戴維斯近來受傷勢影響，不常上場。(路透)

NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾：戴維斯已有離意

2025-11-14 00:40

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉