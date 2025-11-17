NBA／詹姆斯加入湖人訓練 重返球場前還自我介紹

湖人隊當家球星詹姆斯。（美聯社）

湖人 隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）回歸倒數，今天他首度加入湖人的5對5訓練，且親口證實將重返球場。

40歲的詹姆斯今年訓練營開始前診斷出右側坐骨神經痛，直到今天才是上季季後賽 後首度和團隊一起練習，結束訓練後他提到，過程都是一步一步、一分鐘一分鐘來進行，「之後再看看我下午感覺如何、晚上感覺如何，當明早醒來，我們可能會有個投籃訓練，所以就是看看我身體在之後24小時的回應。」

湖人在詹姆斯缺陣下打出10勝4敗的開季表現，明天主場出戰爵士隊是否是詹姆斯本季首戰仍未知。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）透露，今天是在看影片時宣布詹姆斯加入訓練，「我們今天有個新成員，大家都很興奮，他還做了自我介紹。」

開季前14場缺席，詹姆斯坦言感覺很糟，「從我開始打球，沒能開季出賽前所未見，所以這是對心態的考驗，但我有做好準備，一直努力，心理和身理都是，試著讓自己做好準備加入團隊。」

詹姆斯也透露，2023年夏天也曾出現坐骨神經痛的症狀，要克服十分不易，「如果你沒遇過，而人們拿這件事開玩笑，我祈禱你永遠不會遇到，這一點也不好玩。」他提到，坐骨神經痛是連日常上、下床都會感到不舒服，目前有很多鍛鍊方式可以幫助恢復，自己一直保持積極心態，真正康復的最後一步是恢復呼吸能力。

「我的肺感覺像是新生兒，這也是最重要的事情，我要讓肺恢復到成年男子的狀態。」詹姆斯提到，自己嗓子已經啞了，回歸時肯定要拿大聲溝通，需要讓喉嚨再度運作，今天就要先好好休息。

湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）很開心詹姆斯的回歸，他說：「就我觀點，他是史上最偉大的球員，我也可以和你保證，如果問全隊，很多年輕球員會說他是他們最愛的球員。」