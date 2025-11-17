我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

歷來第2高 紅藍卡B部分保費 明年漲9.7%

NBA／詹姆斯加入湖人訓練 重返球場前還自我介紹

記者曾思儒／即時報導
湖人隊當家球星詹姆斯。（美聯社）
湖人隊當家球星詹姆斯。（美聯社）

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）回歸倒數，今天他首度加入湖人的5對5訓練，且親口證實將重返球場。

40歲的詹姆斯今年訓練營開始前診斷出右側坐骨神經痛，直到今天才是上季季後賽後首度和團隊一起練習，結束訓練後他提到，過程都是一步一步、一分鐘一分鐘來進行，「之後再看看我下午感覺如何、晚上感覺如何，當明早醒來，我們可能會有個投籃訓練，所以就是看看我身體在之後24小時的回應。」

湖人在詹姆斯缺陣下打出10勝4敗的開季表現，明天主場出戰爵士隊是否是詹姆斯本季首戰仍未知。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）透露，今天是在看影片時宣布詹姆斯加入訓練，「我們今天有個新成員，大家都很興奮，他還做了自我介紹。」

開季前14場缺席，詹姆斯坦言感覺很糟，「從我開始打球，沒能開季出賽前所未見，所以這是對心態的考驗，但我有做好準備，一直努力，心理和身理都是，試著讓自己做好準備加入團隊。」

詹姆斯也透露，2023年夏天也曾出現坐骨神經痛的症狀，要克服十分不易，「如果你沒遇過，而人們拿這件事開玩笑，我祈禱你永遠不會遇到，這一點也不好玩。」他提到，坐骨神經痛是連日常上、下床都會感到不舒服，目前有很多鍛鍊方式可以幫助恢復，自己一直保持積極心態，真正康復的最後一步是恢復呼吸能力。

「我的肺感覺像是新生兒，這也是最重要的事情，我要讓肺恢復到成年男子的狀態。」詹姆斯提到，自己嗓子已經啞了，回歸時肯定要拿大聲溝通，需要讓喉嚨再度運作，今天就要先好好休息。

湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）很開心詹姆斯的回歸，他說：「就我觀點，他是史上最偉大的球員，我也可以和你保證，如果問全隊，很多年輕球員會說他是他們最愛的球員。」

湖人 季後賽

上一則

足球／2026美加墨世界盃 德國、荷蘭強勢晉級

下一則

NBA／字母哥第2節傷退 騎士米契爾37分獵公鹿

延伸閱讀

NBA／聯盟持續調查非法賭博 湖人多名員工被要求交出手機

NBA／聯盟持續調查非法賭博 湖人多名員工被要求交出手機
NBA賭博案 湖人隊10人上交手機

NBA賭博案 湖人隊10人上交手機
NBA／首次五對五實戰訓練後無不適 詹姆斯最快下周復出寫紀錄

NBA／首次五對五實戰訓練後無不適 詹姆斯最快下周復出寫紀錄
NBA／詹姆斯回歸倒數？本周加入南灣湖人訓練

NBA／詹姆斯回歸倒數？本周加入南灣湖人訓練

熱門新聞

南韓U22男足（黑衣）一年內遭中國U22男足雙殺。圖為比賽中球員激烈對抗。（取材自鳳凰網體育）

中國U22男足2：0擊敗南韓 韓媒「破防」痛批：恥辱

2025-11-15 21:35
加拿大饒舌歌手德瑞克。（路透）

MLB／藍鳥為何輸道奇？饒舌歌手「嘲諷大谷」被指戰犯

2025-11-09 00:26
大谷翔平收下生涯第4座年度MVP，4次都是全票當選，壓倒性勝出。(路透)

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

2025-11-13 20:56
大谷翔平拿下生涯第四座MVP，日本朝日新聞當天特別派發快報。(美聯社)

MLB／強得不可思議…王貞治談大谷翔平差點無語

2025-11-15 14:06
葡萄牙13日在世界盃資格賽以0比2不敵愛爾蘭，陣中大將「C羅」羅納度（右）因肘擊苦吞紅牌被罰下場，恐將缺席明年世界盃至少葡萄牙的首場比賽。（美聯社）

球星C羅資格賽肘擊吞紅牌 恐缺席世界盃葡萄牙首役

2025-11-15 16:24
獨行俠球星戴維斯近來受傷勢影響，不常上場。(路透)

NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾：戴維斯已有離意

2025-11-14 00:40

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉