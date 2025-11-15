NBA／柯瑞猛轟49分加關鍵兩罰命中 勇士連兩戰險勝馬刺

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
柯瑞狂轟49分，帶領勇士險勝馬刺。（美聯社）
柯瑞狂轟49分，帶領勇士險勝馬刺。（美聯社）

在前一場比賽猛轟46分幫助勇士隊以5分差距險勝馬刺隊後，柯瑞在14日與馬刺的二連戰中再度火力全開，不僅進帳49分，還在比賽最後6.4秒投進兩記關鍵罰球，幫助勇士以109：108險勝，收下對戰馬刺的2連勝。

勇士與馬刺在近期進行二連戰，首場比賽雙方就打得難分難解，最終馬刺雖然溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、卡瑟爾（Stephon Castle）都拿下「大三元」，但勇士在柯瑞猛攻46分領軍下，仍是收下勝利。

而雙方再度交手，馬刺依舊在防守端拿柯瑞絲毫沒有辦法，他在前三節打完就已經投進8記三分球拿下35分，不過馬刺在福克斯（De'Aaron Fox）、溫班亞瑪的連手開砲下仍是保有2分領先。

第四節柯瑞再度挺身而出，單節再度拿下14分，其中包括在比賽最後6.4秒投進關鍵兩罰，反觀馬刺最後一擊福克斯出手未能命中，最終勇士也在柯瑞猛轟49分領軍下，以1分差距險勝。

勇士以柯瑞攻下49分表現最佳，他也成為除了唐西奇（Luka Doncic）外，本季第二位三度得分在40分以上的球員，巴特勒（Jimmy Butler）則有21分進帳；至於馬刺則以溫班亞瑪26分、12籃板、3阻攻最佳，福克斯24分、10助攻。

馬刺 柯瑞 唐西奇

