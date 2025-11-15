NBA／唐西奇助攻艾頓轟炸鵜鶘禁區 湖人季中錦標賽2連勝

湖人中鋒艾頓(右)。（路透）

湖人 隊41日在NBA 季中錦標賽中作客鵜鶘隊主場，在團隊共3人得分突破20分，其中里夫斯（Austin Reaves）進帳31分，艾頓（Deandre Ayton）也有20分、16籃板領軍下，最終湖人就以118：104輕取鵜鶘，揮別前一場慘敗陰影。

湖人在前一場面對雷霆隊的比賽中，在上半場就大幅落後給對手，最終也以29分差距吞下敗仗，打出本賽季最難堪一戰，不過今天湖人客場之旅繼續來到鵜鶘主場，面對威廉森（Zion Williamson）、墨瑞（Dejounte Murray）、波爾（Jordan Poole）等得分主力缺陣的鵜鶘，湖人在上半場也是打得輕鬆寫意。

前兩節賽事中湖人唐西奇 就只限高效得分手段，上半場個人就拿下20分、9助攻，其中還有一次高吊給艾頓第一時間灌籃的表現，而鵜鶘上半場雖然也有墨菲（Trey Murphy III）以13投9中攻下22分，但湖人在多點開花的攻勢下，仍是保有13分領先。

第三節湖人在八村壘、里夫斯等人加入搶分行列後，一度將領先優勢擴大到22分，其中上半場拿下11分的里夫斯，下半場更是火力全開兩節合計進帳20分，最終也幫助湖人以14分差距勝出，季中錦標賽拉出2連勝。

湖人以里夫斯攻下31分外帶7助攻表現最佳，唐西奇則有24分、12助攻、7籃板演出，至於艾頓則攻下20分、16籃板，且全場11次出手命中10球；至於鵜鶘則以墨菲35分表現最佳。