我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范斯鬆口期中選舉後 將與川普談2028接班議題

台16遊客點5份披薩 義大利老闆拍片公審後道歉了

NBA／稱獨行俠早該開除哈里森 諾維茨基：不該讓陰影籠罩佛雷格

記者劉肇育／即時報導
哈里森今年2月將唐西奇(圖)送往湖人隊後，始終無法獲得獨行俠球迷的諒解。(路透)
哈里森今年2月將唐西奇(圖)送往湖人隊後，始終無法獲得獨行俠球迷的諒解。(路透)

獨行俠隊在日前宣布開除總經理哈里森（Nico Harrison），為過去一段時間的唐西奇（Luka Doncic）交易風波劃下句點，而身為獨行俠隊史最偉大的球星，諾維茨基（Dirk Nowitzki）近日在受訪時也強調，獨行俠早該在夏天就開除哈里森，不該讓負面能量的陰影籠罩到佛雷格（Cooper Flagg）時代。

哈里森在今年2月將唐西奇送往湖人隊後，始終無法獲得獨行俠球迷的諒解，尤其交易來的戴維斯（Anthony Davis）還因傷病問題打打停停，這也讓獨行俠球團在開季戰績不如預期後，宣布將哈里森開除。

對於獨行俠球團總算做出開除哈里森的決定，諾維茨基在近日受訪時就表示，「我覺得球隊現在有太多干擾因素，事情太多了，不能再這樣下去。說實話這件事早該在夏天就發生，我不想看到這些負面能量覆蓋在佛雷格時代。但現在事已至此，我當時覺得，這群粉絲很忠誠，很幸運能跟他們相處21年，也清楚他們不會像人們說得如此輕易就釋懷這件事，因為他們充滿熱情。」

諾維茨基直言，唐西奇的交易案於情於理都完全說不通，也讓球迷感到莫名其妙，尤其球隊前一年才打進總冠軍賽，還放棄過那麼多籌碼來以唐西奇為核心打造球隊，在去年唐西奇傷退前他們還打出17戰14勝的表現，沒有人會想到那是唐西奇在獨行俠的最後一戰，「這真的是令人難過的結局，球迷覺得自己被剝奪了見證結局的機會，沒看到唐西奇成長為一名未來冠軍之星，這感覺讓人心碎。」

湖人 唐西奇

上一則

賽場又見馬龍 奧運會6冠王：沒拿過這塊金牌

下一則

場邊人語／波城守土 對手失誤

延伸閱讀

NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾：戴維斯已有離意

NBA／獨行俠傳討論雙星交易可能性 沃爾：戴維斯已有離意
NBA／哈里森難逃遭開除命運 獨行俠老闆：對推動球隊方向至關重要

NBA／哈里森難逃遭開除命運 獨行俠老闆：對推動球隊方向至關重要
NBA／重磅交易送走唐西奇 獨行俠總經理下台

NBA／重磅交易送走唐西奇 獨行俠總經理下台
NBA／里夫斯歸隊就當英雄 唐西奇致敬：我一直催他回來

NBA／里夫斯歸隊就當英雄 唐西奇致敬：我一直催他回來

熱門新聞

加拿大饒舌歌手德瑞克。（路透）

MLB／藍鳥為何輸道奇？饒舌歌手「嘲諷大谷」被指戰犯

2025-11-09 00:26
佐佐木朗希(左)、羅哈斯(右)。（路透）

MLB／羅哈斯吐槽佐佐木朗希「道奇最爛舞者」：我很抱歉

2025-11-08 20:26
大谷翔平收下生涯第4座年度MVP，4次都是全票當選，壓倒性勝出。(路透)

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

2025-11-13 20:56
小萊德（左）與父親萊德（右）合影。圖／凡尼莎提供

籃球／名將之子小萊德取得台灣護照 外婆一度擔心是詐騙

2025-11-05 09:05
獨行俠開除總經理哈里森。（美聯社）

NBA／重磅交易送走唐西奇 獨行俠總經理下台

2025-11-11 18:10
前MLB大都會隊傳奇球星史卓貝瑞。(美聯社)

MLB／獲川普赦免 大都會隊傳奇史卓貝瑞：讓我徹底解脫

2025-11-07 23:45

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅
魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證

魯比歐明列「公共負擔」 肥胖、癌症等將拒發簽證