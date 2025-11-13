NBA／亞歷山大30分、9助攻 雷霆兩節就打趴湖人收4連勝

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
亞歷山大攻下30分、9助攻領軍下，雷霆以121：92輕取湖人，收下賽季第12勝。（美聯社）
衛冕軍雷霆今年開季展現火熱狀態，在前12場比賽拿下11勝後，12日在主場迎戰來訪的湖人，更僅花兩節就打得對手提早棄械投降，最終雷霆也在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下30分、9助攻領軍下，以121：92輕取湖人，收下賽季第12勝。

雷霆今年開季一度拉出8連勝，在日前意外遭到拓荒者中止連勝後，近期又連勝國王、灰熊與勇士，12日則是在主場碰上連日客場作戰的湖人，上半場雷霆就打得湖人無招架之力，包括亞歷山大、米契爾（Ajay Mitchell）和卡盧索（Alex Caruso）得分都在雙位數，上半場打完雷霆就已經攻下70分。

反觀湖人在前一場比賽迎回里夫斯（Austin Reaves）後雖然順利止敗，但12日上半場卻是打得有氣無力，除了唐西奇攻下11分外，其他球員表現乏善可陳，甚至板凳球員在上半場還僅有2分進帳，讓湖人前兩節合計僅拿下38分，以32分差距落後給雷霆。在勝負幾乎已經沒有懸念的情況下，湖人前三節打完也讓主力球員陸續退場，最終雷霆也以29分差距收下賽季第12勝。

雷霆12日以亞歷山大上場29分鐘就攻下30分表現最佳，包括他在內團隊共7人得分上雙，替補上陣的喬伊（Isaiah Joe）拿下21分；至於湖人則以唐西奇19分、7籃板、7助攻最佳，替補上陣的肯奈特（Dalton Knecht）則是投進4記三分球拿下16分。

