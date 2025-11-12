NBA／柯瑞44分擋下馬刺雙大三元紀錄 勇士勝率再度超越5成

柯瑞全場猛轟44分，並帶領勇士擊敗馬刺，勝率再度超過5成。（美聯社）

盡管11日吞下了個人NBA 生涯17年來首次的惡意犯規，勇士也以24分差距慘敗給雷霆，但柯瑞 （Stephen Curry）在12日與馬刺 之戰馬上用場上表現回應，他全場猛轟44分，並帶領勇士擋下馬刺在末節由溫班亞瑪（Victor Wembanyama）帶起的反撲，最終勇士就以123：120擊敗馬刺，勝率再度超過5成。

勇士近期受到傷病影響表現出現起伏，在11日以24分差距不敵雷霆後，球隊精神領袖格林（Draymond Green）也痛批球隊失去求勝心，並獲得巴特勒（Jimmy Butler）的認同。

而12日碰上西區排名第2名的馬刺，勇士在首節雖然再度找不到手感，單節僅有14分進帳，但接下來三節也在柯瑞領軍下展開猛烈反撲，勇士先是在第二節攻下35分，易籃後更在第三節狂轟43分，反倒帶著8分領先進入第四節。

第四節剩下7分40秒時，馬刺在溫班亞瑪、巴恩斯（Harrison Barnes）接連投進三分球後，一度追到僅剩3分差距，但關鍵時刻柯瑞再度挺身而出，在倒數4分半鐘投進三分球後，不僅個人得分突破40分，也幫助勇士取得9分領先。

馬刺接下來在溫班亞瑪、福克斯（De'Aaron Fox）領軍下兩度追到4分差，溫班亞瑪更與卡瑟爾（Stephon Castle）在比賽倒數階段雙雙完成大三元紀錄，但最終勇士仍是以3分差距賞給馬刺賽季第3敗，勇士則是拿下第7勝。

勇士12日以柯瑞攻下44分表現最佳，巴特勒則有28分、8助攻；至於馬刺溫班亞瑪、卡瑟爾12日分別以31分、15籃板、10助攻與23分、10籃板、10助攻雙雙拿下大三元，寫下馬刺隊史首度單場雙球員拿下大三元的紀錄。