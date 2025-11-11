我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲戴的鎖頭項鍊 讓猶他州這家小品牌訂單暴增

軟銀全數出清Nvidia持股 小散戶該跟著賣嗎？

NBA／哈里森難逃遭開除命運 獨行俠老闆：對推動球隊方向至關重要

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）遭到獨行俠開除。(路透)
獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）遭到獨行俠開除。(路透)

在今年初將球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）交易到湖人後，始終無法平息「民怨」的獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison），在今天正式遭到獨行俠開除，球隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）也直言，這一決定是為了持續完成打造一支冠軍之師的承諾。

獨行俠在今年2月無預警將球隊一哥唐西奇透過三方交易案送往湖人，引發全聯盟的高度關注以及獨行俠球迷的強烈反彈，讓「炒掉哈里森」的聲音從今年2月後就不曾在獨行俠主場消失過，尤其本賽季唐西奇在湖人帶領球隊打出8勝3敗佳績，獨行俠卻在日前不敵公鹿後，已經吞下賽季第8敗，戰績在西區排名倒數第2。

而今天獨行俠球團也正式宣布將哈里森開除，這個決定也是在日前哈里森與球隊老闆杜蒙會面後所作出，杜蒙透過聲明表示，「這一決定體現了我們持續致力於打造一支冠軍級球隊的承諾，這支球隊必須能夠為我們的球員、合作夥伴，以及最重要的球迷帶來的價值。」

不過杜蒙在聲明中也隻字未提哈里森的開除與唐西奇交易案有關，也未提到身為唐西奇主要交易包裹的戴維斯（Anthony Davis）是否會再遭到交易一事，僅強調開除哈里森是對於開季表現的不滿，「大家對於獨行俠寄予厚望，我也同樣如此，當成績不盡如意時，我有責任採取行動。儘管2025-26賽季大部分比賽尚未進行，而且我知道我們的球員都致力於打造一支勝利之師，但這項決定對於推動球隊朝著積極方向發展至關重要。」

杜蒙接著強調，「我理解過去幾個月的艱難處境對球隊造成深遠影響，請相信，我始終致力於獨行俠的成功，我的目標就是讓達拉斯重拾勝利的籃球，並贏得冠軍。」

湖人

上一則

網球／納達爾談心目中的Big 4 沒有穆雷、加了他

下一則

MLB／史上首見 最佳總教練釀酒人墨菲、守護者沃特連莊

延伸閱讀

NBA／重磅交易送走唐西奇 獨行俠總經理下台

NBA／重磅交易送走唐西奇 獨行俠總經理下台
NBA／里夫斯歸隊就當英雄 唐西奇致敬：我一直催他回來

NBA／里夫斯歸隊就當英雄 唐西奇致敬：我一直催他回來
NBA／客場之旅差點又翻船 唐西奇飆38分率湖人險勝黃蜂

NBA／客場之旅差點又翻船 唐西奇飆38分率湖人險勝黃蜂
NBA／唐西奇提前被換下場 湖人狂輸老鷹20分

NBA／唐西奇提前被換下場 湖人狂輸老鷹20分

熱門新聞

小萊德（左）與父親萊德（右）合影。圖／凡尼莎提供

籃球／名將之子小萊德取得台灣護照 外婆一度擔心是詐騙

2025-11-05 09:05
加拿大饒舌歌手德瑞克。（路透）

MLB／藍鳥為何輸道奇？饒舌歌手「嘲諷大谷」被指戰犯

2025-11-09 00:26
第7戰9局下一出局滿壘時，基納法利亞在本壘前被刺殺出局。（歐新社）

MLB／攝影記者1張照片還原藍鳥G7與冠軍「10億分之1秒的差距」

2025-11-04 21:40
佐佐木朗希(左)、羅哈斯(右)。（路透）

MLB／羅哈斯吐槽佐佐木朗希「道奇最爛舞者」：我很抱歉

2025-11-08 20:26
道奇隊冠軍球員登上「吉米夜現場」暢談世界大賽。（取材自道奇官方Instagram）

MLB／道奇上「吉米夜現場」K·赫南德茲憶G7一度絕望躺平

2025-11-05 19:47
道奇捕手威爾史密斯在擊出全壘打後接受隊友歡呼慶祝。(美聯社)

隊中有這人就能奪冠？「威爾史密斯」世界大賽創下6連霸

2025-11-02 17:37

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡

太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡