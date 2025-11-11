NBA／重磅交易送走唐西奇 獨行俠總經理下台

獨行俠開除總經理哈里森。（美聯社）

美國職籃NBA 達拉斯獨行俠今天證實開除總經理哈里森（Nico Harrison）。哈里森任內最大膽的決定就是將球星唐西奇（Luka Doncic）交易至洛杉磯湖人 。

路透報導，哈里森被炒之前，獨行俠今年新賽季戰績僅為3勝8負。全隊2024年打進總冠軍賽 以及6月選秀抽中狀元佛萊格（Cooper Flagg）帶來的樂觀氣氛，已經消散大半。

獨行俠老闆杜蒙（Patrick Dumont）在球隊聲明中表示，「這項決定展現我們為球員、合作夥伴，以及最重要的球迷，持續打造冠軍級隊伍的決心。」

哈里森任內貢獻將因2月的唐西奇交易而定調，他將NBA最佳陣容的常客、最有價值球員（MVP）有力競爭者之一的唐西奇送至湖人，換來戴維斯（Anthony Davis）和一個選秀權補償。

這筆內部稱為重塑陣容平衡的重磅交易，此後招致廣大批評。

唐西奇上個賽季助湖人取得50勝，拿下西區第3種子。本季他狀態火熱，以場均37.1分領先全聯盟。

相較之下，戴維斯自加盟獨行俠就飽受傷病困擾。他10月29日客場對戰印第安納溜馬，因輕微小腿拉傷提前離場，此後連續缺席6戰，球隊正在評估他的復原狀況。

儘管18歲的選秀狀元佛萊格偶有亮眼表現，獨行俠最近6戰卻是輸掉5場，球迷不滿情緒持續數週，主場內不時響起「炒掉（總經理）尼可（Nico）！」的呼聲。

杜蒙決定在11月中旬前就讓哈里森走人，反映球隊開季表現不佳，以及穩定球團發展方向的急切需要。

今年52歲的哈里森是在2021年上任，他打造獨行俠殺進2024年總冠軍賽後，同年6月獲得一份複數年續約。他曾公開為唐西奇的交易辯護，稱這是球隊必要改革，並在4月份向記者表示：「我們不後悔。」

獨行俠表示，助理芬利（Michael Finley）和芮卡迪（Matt Riccardi）將聯合擔任臨時總經理，球隊將啟動「全面遴選」尋找正式繼任者。