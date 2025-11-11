NBA／里夫斯歸隊就當英雄 唐西奇致敬：我一直催他回來

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
里夫斯傷癒歸隊，有24分、7助攻演出。（路透）
在因傷缺陣3場比賽後，湖人隊里夫斯（Austin Reaves）在10日與黃蜂之戰傷癒歸隊，並且有24分、7助攻演出，也是湖人在第四節擋下黃蜂隊反撲的一大功臣，賽後攻下38分的唐西奇（Luka Doncic）就表示，里夫斯能在缺席三場比賽後的歸隊首戰有如此表現，必須向他致敬。

里夫斯日前受到腹股溝傷勢影響一度連續缺席3場比賽，不過在10日與黃蜂之戰他也順利歸隊，並且在上半場就與唐西奇聯手開火，幫助湖人取得領先，而下半場里夫斯在隊友手感漸入佳境的情況下，也轉入輔助和防守模式，成為湖人在第四節擋下黃蜂反撲的關鍵之一。

談到里夫斯歸隊首戰的表現，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）和唐西奇雙雙給予肯定，瑞迪克說：「10日他與唐西奇表現都非常出色，帶給黃蜂很大的防守壓力。不過10日里夫斯還是超過了上場時間限制一分鐘，但從健康角度來看，這代表他這次回歸的狀態相當不錯。」

唐西奇也說：「我一直在催促他趕緊回來，他能回來總是令人開心的，他是一位非常出色的球員，你們10日也看到了，在缺席三場比賽後，他還能這樣迅速恢復狀態真的很不容易，必須向他致敬，我們都很高興他回來。」

里夫斯直言，自己並不喜歡一直缺席比賽，只要狀況允許就希望能回到球場，「在對熱火的那場比賽剛開打我就有點不舒服，但我還是想打完整場比賽，我不喜歡缺席任何賽事，所以我會希望盡快回到球場，今晚感覺真的很棒。」

