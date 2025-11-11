我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

NBA／狀元佛雷格錯失當英雄機會 獨行俠2分差不敵公鹿

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
獨行俠狀元郎佛雷格。（路透）
獨行俠狀元郎佛雷格。（路透）

今年開季打得跌跌撞撞的獨行俠隊，在前一場擊敗巫師隊終止近期4連敗後，10日回到主場出戰來訪的公鹿，公鹿在比賽最後1分鐘一度靠著安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）罰球取得3分領先，但獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）接下來卻連得4分，但關鍵時刻獨行俠卻接連發生發球失誤和錯失關鍵罰球，讓公鹿最終以116：114賞給獨行俠賽季第8敗。

獨行俠今年開季受到傷病問題纏身，除了主控厄文（Kyrie Irving）歸期未定外，明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）也因為左腳傷勢，讓原本就在磨合新陣容的獨行俠可說是雪上加霜，日前也苦吞一波4連敗。

在前一場好不容易擊敗巫師止敗後，獨行俠10日回到主場出戰公鹿又陷入苦戰，獨行俠10日上半場在多點開花的火力下，前三節打完還一度取得9分領先，甚至在第四節初拉開到13分差距。

不過第四節公鹿先是庫茲瑪（Kyle Kuzma）和波提斯（Bobby Portis）接連飆進4記三分球追到僅剩1分差距，隨後安戴托昆波更是挺身接管戰局，連續兩記灌籃以及一記三分球命中，助公鹿在比賽最後5分鐘反取得6分領先。

比賽最後階段獨行俠狀元郎佛雷格與安戴托昆波一來一往，其中佛雷格在倒數28秒上籃進球後，獨行俠保有1分領先，但公鹿先靠著羅林斯（Ryan Rollins）上籃超前比數，獨行俠下一波進攻佛雷格卻在接發球時因身體碰撞不慎摔倒在地，在裁判未響哨的情況下，讓庫茲瑪抄球反快攻上籃命中，公鹿取得3分領先，最終獨行俠華盛頓（P.J. Washington）在倒數1.2秒的三次罰球僅命中1球，也讓獨行俠錯過扳平機會，就由公鹿以2分差距帶走勝利。

公鹿10日以安戴托昆波攻下30分、8籃板、6助攻最佳，庫茲馬替補上陣攻下26分；至於獨行俠則以一度有機會成為英雄的佛雷格拿下26分、9籃板最佳，威廉斯（Brandon Williams）19分。

厄文

上一則

NBA／各種神仙球 魔術靠貝恩超扯三分球 絕殺拓荒者

下一則

棒球經典賽／山本由伸是否參戰不說死：謹慎評估後再決定

延伸閱讀

NBA／各種神仙球 魔術靠貝恩超扯三分球 絕殺拓荒者

NBA／各種神仙球 魔術靠貝恩超扯三分球 絕殺拓荒者
NBA／活塞詹金斯神奇3分彈續命 延長賽險勝巫師

NBA／活塞詹金斯神奇3分彈續命 延長賽險勝巫師
NBA／詹姆斯回歸倒數？本周加入南灣湖人訓練

NBA／詹姆斯回歸倒數？本周加入南灣湖人訓練
NBA傳奇人物威肯斯辭世 史上首位千勝教頭 享壽88歲

NBA傳奇人物威肯斯辭世 史上首位千勝教頭 享壽88歲

熱門新聞

小萊德（左）與父親萊德（右）合影。圖／凡尼莎提供

籃球／名將之子小萊德取得台灣護照 外婆一度擔心是詐騙

2025-11-05 09:05
加拿大饒舌歌手德瑞克。（路透）

MLB／藍鳥為何輸道奇？饒舌歌手「嘲諷大谷」被指戰犯

2025-11-09 00:26
藍鳥隊板凳教練馬丁利再度無緣世界大賽冠軍。圖為他10月28日在第四戰場邊觀戰。(美聯社)

MLB／生涯最接近奪冠…被老東家道奇搶走 馬丁利：還能說什麼？

2025-11-03 01:30
第7戰9局下一出局滿壘時，基納法利亞在本壘前被刺殺出局。（歐新社）

MLB／攝影記者1張照片還原藍鳥G7與冠軍「10億分之1秒的差距」

2025-11-04 21:40
佐佐木朗希(左)、羅哈斯(右)。（路透）

MLB／羅哈斯吐槽佐佐木朗希「道奇最爛舞者」：我很抱歉

2025-11-08 20:26
道奇隊冠軍球員登上「吉米夜現場」暢談世界大賽。（取材自道奇官方Instagram）

MLB／道奇上「吉米夜現場」K·赫南德茲憶G7一度絕望躺平

2025-11-05 19:47

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30