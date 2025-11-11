NBA／狀元佛雷格錯失當英雄機會 獨行俠2分差不敵公鹿

獨行俠狀元郎佛雷格。（路透）

今年開季打得跌跌撞撞的獨行俠隊，在前一場擊敗巫師隊終止近期4連敗後，10日回到主場出戰來訪的公鹿，公鹿在比賽最後1分鐘一度靠著安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）罰球取得3分領先，但獨行俠狀元郎佛雷格（Cooper Flagg）接下來卻連得4分，但關鍵時刻獨行俠卻接連發生發球失誤和錯失關鍵罰球，讓公鹿最終以116：114賞給獨行俠賽季第8敗。

獨行俠今年開季受到傷病問題纏身，除了主控厄文 （Kyrie Irving）歸期未定外，明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）也因為左腳傷勢，讓原本就在磨合新陣容的獨行俠可說是雪上加霜，日前也苦吞一波4連敗。

在前一場好不容易擊敗巫師止敗後，獨行俠10日回到主場出戰公鹿又陷入苦戰，獨行俠10日上半場在多點開花的火力下，前三節打完還一度取得9分領先，甚至在第四節初拉開到13分差距。

不過第四節公鹿先是庫茲瑪（Kyle Kuzma）和波提斯（Bobby Portis）接連飆進4記三分球追到僅剩1分差距，隨後安戴托昆波更是挺身接管戰局，連續兩記灌籃以及一記三分球命中，助公鹿在比賽最後5分鐘反取得6分領先。

比賽最後階段獨行俠狀元郎佛雷格與安戴托昆波一來一往，其中佛雷格在倒數28秒上籃進球後，獨行俠保有1分領先，但公鹿先靠著羅林斯（Ryan Rollins）上籃超前比數，獨行俠下一波進攻佛雷格卻在接發球時因身體碰撞不慎摔倒在地，在裁判未響哨的情況下，讓庫茲瑪抄球反快攻上籃命中，公鹿取得3分領先，最終獨行俠華盛頓（P.J. Washington）在倒數1.2秒的三次罰球僅命中1球，也讓獨行俠錯過扳平機會，就由公鹿以2分差距帶走勝利。

公鹿10日以安戴托昆波攻下30分、8籃板、6助攻最佳，庫茲馬替補上陣攻下26分；至於獨行俠則以一度有機會成為英雄的佛雷格拿下26分、9籃板最佳，威廉斯（Brandon Williams）19分。