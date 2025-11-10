NBA／溫班亞瑪末節打瘋狂飆18分 馬刺逆轉公牛收3連勝

馬刺以121：117逆轉公牛，收下3連勝。(路透)

近期苦吞2連敗的公牛隊，10日在球隊一哥吉迪（Josh Giddey）因傷缺陣的情況下於主場迎戰馬刺 隊，儘管打完前三節靠兇猛團隊火力一路保持領先，不過溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在比賽最後1分鐘連續砍進2顆關鍵三分球，個人單節狂掃18分，幫助馬刺以121：117逆轉公牛，收下3連勝。

今年開季都以年輕陣容在東西區打出佳績的公牛與馬刺，10日上演本賽季首度交手，不過近期苦吞2連敗的公牛，吉迪前一場比賽扭傷腳踝，導致10日與馬刺之戰缺陣，馬刺則在前一場比賽迎回主控福克斯（De'Aaron Fox）。

公牛缺少球隊後場指揮官，開賽一度找不到節奏，讓馬刺在首節打完還保有8分領先；接下來兩節公牛隨即調整狀態，透過球的順暢流動頻頻找到出手空檔，在二、三兩節分別攻下38分與34分，並在第四節初一度取得13分領先。

不過末節最後9分鐘馬刺在溫班亞瑪領軍下吹起反攻號角，一度連得10分幫助馬刺追到3分差距，又在比賽最後1分鐘先是投進追平比數三分球，倒數27秒再投進超前比數三分球，最終馬刺就以4分差距逆轉勝，收下3連勝，並賞給公牛3連敗。

馬刺10日以文班亞瑪拿下38分、12籃板、5助攻、5阻攻表現最佳，福克斯則有21分進帳，歸隊前兩戰得分都在20以上，也幫助球隊拿下2連勝，卡瑟爾（Stephon Castle）19分、11助攻；公牛雖有3人得分在20分以上，赫爾特（Kevin Huerter）23分最佳，但團隊末節攻下19分，僅比文班亞瑪個人得分多出1分，成為輸球主因。