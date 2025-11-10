我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何跟孩子談爺爺、媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

NBA／溫班亞瑪末節打瘋狂飆18分 馬刺逆轉公牛收3連勝

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬刺以121：117逆轉公牛，收下3連勝。(路透)
馬刺以121：117逆轉公牛，收下3連勝。(路透)

近期苦吞2連敗的公牛隊，10日在球隊一哥吉迪（Josh Giddey）因傷缺陣的情況下於主場迎戰馬刺隊，儘管打完前三節靠兇猛團隊火力一路保持領先，不過溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在比賽最後1分鐘連續砍進2顆關鍵三分球，個人單節狂掃18分，幫助馬刺以121：117逆轉公牛，收下3連勝。

今年開季都以年輕陣容在東西區打出佳績的公牛與馬刺，10日上演本賽季首度交手，不過近期苦吞2連敗的公牛，吉迪前一場比賽扭傷腳踝，導致10日與馬刺之戰缺陣，馬刺則在前一場比賽迎回主控福克斯（De'Aaron Fox）。

公牛缺少球隊後場指揮官，開賽一度找不到節奏，讓馬刺在首節打完還保有8分領先；接下來兩節公牛隨即調整狀態，透過球的順暢流動頻頻找到出手空檔，在二、三兩節分別攻下38分與34分，並在第四節初一度取得13分領先。

不過末節最後9分鐘馬刺在溫班亞瑪領軍下吹起反攻號角，一度連得10分幫助馬刺追到3分差距，又在比賽最後1分鐘先是投進追平比數三分球，倒數27秒再投進超前比數三分球，最終馬刺就以4分差距逆轉勝，收下3連勝，並賞給公牛3連敗。

馬刺10日以文班亞瑪拿下38分、12籃板、5助攻、5阻攻表現最佳，福克斯則有21分進帳，歸隊前兩戰得分都在20以上，也幫助球隊拿下2連勝，卡瑟爾（Stephon Castle）19分、11助攻；公牛雖有3人得分在20分以上，赫爾特（Kevin Huerter）23分最佳，但團隊末節攻下19分，僅比文班亞瑪個人得分多出1分，成為輸球主因。

馬刺

上一則

NBA／活塞詹金斯神奇3分彈續命 延長賽險勝巫師

下一則

NBA／各種神仙球 魔術靠貝恩超扯三分球 絕殺拓荒者

延伸閱讀

NBA／活塞詹金斯神奇3分彈續命 延長賽險勝巫師

NBA／活塞詹金斯神奇3分彈續命 延長賽險勝巫師
NBA／客場之旅差點又翻船 唐西奇飆38分率湖人險勝黃蜂

NBA／客場之旅差點又翻船 唐西奇飆38分率湖人險勝黃蜂
NBA／詹姆斯回歸倒數？本周加入南灣湖人訓練

NBA／詹姆斯回歸倒數？本周加入南灣湖人訓練
NBA／柯瑞因病連休3場 教頭曝最快回歸時間點

NBA／柯瑞因病連休3場 教頭曝最快回歸時間點

熱門新聞

小萊德（左）與父親萊德（右）合影。圖／凡尼莎提供

籃球／名將之子小萊德取得台灣護照 外婆一度擔心是詐騙

2025-11-05 09:05
加拿大饒舌歌手德瑞克。（路透）

MLB／藍鳥為何輸道奇？饒舌歌手「嘲諷大谷」被指戰犯

2025-11-09 00:26
藍鳥隊板凳教練馬丁利再度無緣世界大賽冠軍。圖為他10月28日在第四戰場邊觀戰。(美聯社)

MLB／生涯最接近奪冠…被老東家道奇搶走 馬丁利：還能說什麼？

2025-11-03 01:30
第7戰9局下一出局滿壘時，基納法利亞在本壘前被刺殺出局。（歐新社）

MLB／攝影記者1張照片還原藍鳥G7與冠軍「10億分之1秒的差距」

2025-11-04 21:40
佐佐木朗希(左)、羅哈斯(右)。（路透）

MLB／羅哈斯吐槽佐佐木朗希「道奇最爛舞者」：我很抱歉

2025-11-08 20:26
道奇隊冠軍球員登上「吉米夜現場」暢談世界大賽。（取材自道奇官方Instagram）

MLB／道奇上「吉米夜現場」K·赫南德茲憶G7一度絕望躺平

2025-11-05 19:47

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30