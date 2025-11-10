NBA／柯瑞缺陣巴特勒扛 勇士31分血洗溜馬止敗

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
「士官長」巴特勒9日面對溜馬隊他攻下21分、9籃板和7助攻。（美聯社）
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）連三場因病缺陣，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）扛起責任，9日面對溜馬隊他攻下21分、9籃板和7助攻，率隊下半場甩開糾纏，以114：83止住連敗。

上季打進總冠軍戰的溜馬本季飽受傷兵困擾，主力戰將席亞康（Pascal Siakam）和奈史密斯（Aaron Nesmith）也缺陣，首節就被勇士打出13：4的開賽攻勢，不過首節打完將差距縮小到21：23，半場打完也以41：48咬住比數，第三節更在奈哈德（Andrew Nembhard）連飆外線、布萊德利（Tony Bradley）發揮下逆轉勇士。

勇士靠老將巴特勒和霍福特（Al Horford）要回領先，穆迪（Moses Moody）最後4.8秒完成「4分打」，讓勇士打出一波10：0攻勢，帶著75：65領先進入決勝節；第四節勇士再連進兩球，跨節14：0攻勢奠定勝基，板凳上陣後也有發揮，單節攻下38分，最終以31分差距完成主場5連勝，也止住主場對戰溜馬的6連敗。

勇士6人得分兩位數，巴特勒攻下全隊最高21分，理查德（Will Richard）15分、先發的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和波斯特（Quinten Post）各14分；開季10戰只拿1勝的溜馬以奈哈德14分最高。

結束9日主場比賽後，勇士將展開5座城市的客場6連戰長征，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）透露，如果柯瑞感覺很好，希望11日出戰衛冕軍雷霆隊的比賽能夠回歸。

