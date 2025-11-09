NBA／唐西奇提前被換下場 湖人狂輸老鷹20分

唐西奇攻下全場最高22分外帶11助攻和5籃板。(路透)

湖人 隊8日吞下尷尬敗場，面對主力幾乎缺陣的老鷹隊，儘管當家球星唐西奇（Luka Doncic）有發揮，但團隊攻守失序，第三節還沒打完分數就被拉開，先發提前被換下場，最終以102：122吞下本季客場首敗。

老鷹看板球星楊恩（Trae Young）因右膝韌帶扭傷至少要缺陣一個月，替補後衛肯納德（Luke Kennard）因感冒連兩場無法出賽，德里希奇（Nikola Djurisic）也因右手肘傷勢免戰，8日波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、強森（Jalen Johnson）和亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）也無法上陣，但缺兵折將下第一節仍取得37：29領先，半場打完優勢擴大到68：54。

第三節老鷹一波13：2攻勢讓領先一口氣擴大到90：65，湖人喊出暫停後直接將唐西奇、八村壘和史馬特（Marcus Smart）換下場。湖人主力缺陣下，老鷹最多取得30分領先，第四節也在一路握有兩位數優勢下以122：102收下勝利。

唐西奇只打27分鐘就攻下全場最高22分外帶11助攻和5籃板，板凳出發的范德比爾特（Jarred Vanderbilt）除12分還抓下18籃板，肯奈特（Dalton Knecht）14分，但團隊出現19次失誤。

老鷹先發5人在內的7人得分兩位數，蓋伊（Mouhamed Gueye）21分、7籃板、7助攻，里薩歇（Zaccharie Risacher）19分、上季榮獲「年度最佳進步獎」的丹尼爾斯（Dyson Daniels）10分、13助攻、8籃板。