我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

NBA／金塊雙星輕鬆打飆49分 柯瑞缺陣勇士熄火近5戰吞4敗

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金塊隊球星穆雷（左）7日三分球6投5中。(路透)
金塊隊球星穆雷（左）7日三分球6投5中。(路透)

NBA勇士隊周五在本賽季的首場季中錦標賽中作客金塊隊主場，不過在球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）因病缺陣的情況下，盡管巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）都趕在周五復出，但仍是以104：129不敵金塊，苦吞近5場比賽第4敗。

勇士三巨頭近期飽受傷病所苦，在格林、巴特勒相繼因傷缺陣後，柯瑞也在與溜馬隊之戰後感冒加劇，近三場比賽都無法出賽，盡管周五格林、巴特勒率先回歸，帶領勇士在季中錦標賽作客金塊主場，團隊戰力仍明顯不如對手。

上半場金塊就在約柯奇（Nikola Jokic）領軍下肆虐勇士禁區，加上穆雷（Jamal Murray）三分球6投5中，第二節一人就攻下16分，上半場金塊兩節得分都在30分以上，並取得17分領先。

反觀勇士外線手感盡失，上半場三分球出手14次僅命中2球，其中過去兩場比賽在主力缺陣情況下挺身而出的庫明加（Jonathan Kuminga）與穆迪（Moses Moody）更是全面熄火，合計7次出手全都落空，一分未得，成為勇士陷入苦戰的原因。

第三節金塊持續將領先差距擴大，也讓勇士提早將主力球員換下場，比賽也進入垃圾時間，最終金塊就在約柯奇、穆雷攜手攻下49分並送出17次助攻領軍下，以129：104收下3連勝，且本季主場4勝0敗。

至於勇士則以格林和巴特勒分別攻下17分和16分表現最佳，但團隊三分球命中率卻不及3成，吞下近5場比賽以來的第4敗。

柯瑞

上一則

NBA／溫班亞瑪領軍斷火箭5連勝 杜蘭特單場8失誤扛輸球責任

延伸閱讀

NBA／格林加盟太陽首秀飆29分 攜手布克推翻雙星缺陣的快艇

NBA／格林加盟太陽首秀飆29分 攜手布克推翻雙星缺陣的快艇
NBA／巴特勒傷退 柯瑞、穆迪飆外線射下太陽

NBA／巴特勒傷退 柯瑞、穆迪飆外線射下太陽
NBA／柯瑞樂當觀眾 勇士4人得分20分以上輕取灰熊

NBA／柯瑞樂當觀眾 勇士4人得分20分以上輕取灰熊
NBA／葛登50分、約柯奇大三元擋不住柯瑞 勇士延長賽逆轉金塊

NBA／葛登50分、約柯奇大三元擋不住柯瑞 勇士延長賽逆轉金塊

熱門新聞

小萊德（左）與父親萊德（右）合影。圖／凡尼莎提供

籃球／名將之子小萊德取得台灣護照 外婆一度擔心是詐騙

2025-11-05 09:05
道奇隊2日衛冕MLB世界大賽冠軍，投手克蕭舉起獎盃，與隊友一同慶祝。(美聯社)

再見雙殺 道奇二連霸世界大賽冠軍 21世紀首見

2025-11-02 00:19
藍鳥隊板凳教練馬丁利再度無緣世界大賽冠軍。圖為他10月28日在第四戰場邊觀戰。(美聯社)

MLB／生涯最接近奪冠…被老東家道奇搶走 馬丁利：還能說什麼？

2025-11-03 01:30
道奇隊在賽後合影。(歐新社)

道奇奪世界大賽冠軍 每名球員估可分得約50萬獎金

2025-11-02 10:46
大谷翔平將在世界大賽第七戰擔任洛杉磯道奇隊先發投手。(路透)

大谷翔平將擔任道奇先發投手 世界大賽最終戰今對決藍鳥

2025-11-01 14:28
第7戰9局下一出局滿壘時，基納法利亞在本壘前被刺殺出局。（歐新社）

MLB／攝影記者1張照片還原藍鳥G7與冠軍「10億分之1秒的差距」

2025-11-04 21:40

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」