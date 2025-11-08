NBA／溫班亞瑪領軍斷火箭5連勝 杜蘭特單場8失誤扛輸球責任

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
馬刺隊球星溫班亞瑪7日賽後受訪。(路透)
馬刺隊球星溫班亞瑪7日賽後受訪。(路透)

近期拉出一波5連勝的火箭，周五作客馬刺主場卻踢到鐵板，在上半場打完還僅有1分落後的情況下，下半場卻被找回狀態的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍拉開差距，最終馬刺就以121：110中斷火箭5連勝。

火箭近期在新陣容磨合漸入佳境的情況下，拉出一波5連勝，戰績也沒慢慢追上西區前段班，不過周五作客馬刺主場，火箭後場缺乏一名指揮官的問題也浮現，全場共出現高達23次失誤，其中先發球員就累積18次失誤，杜蘭特（Kevin Durant）一人就包含8次。

對於球隊在團隊失誤上浮現相當大的問題，攻下24分但卻發生8次失誤的杜蘭特也一肩將責任扛起，「我個人就出現8次失誤，我覺得這就是失利的原因所在，我必須做得更好一點，這樣也能為其他球員帶來幫助。」

除了失誤問題外，火箭開季採取「死亡五大」陣容，在防守輪轉速度上的不足問題也在周五浮現，讓馬刺頻頻在外線傳導出空檔出手，全場三分球出手45次命中18球，也成為火箭在下半場崩盤的原因。

至於火箭輸球另外一大原因就在於下半場在溫班亞瑪找回狀態後，無法在防守端牽制住他，讓他在下半場攻下18分，談到溫班亞瑪下半場找到破解火箭防守之道，馬刺教頭強森（Mitch Johnson）說：「我認為他不是頓悟了什麼，而是將節奏放慢，自然的閱讀對手戰術。當他接球而我們空間拉開、到位時，他總是能冷靜地做出迅速判斷，造就我們打出優質的進攻回合。」

