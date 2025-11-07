NBA／莫蘭特與主帥零互動 國王、火箭遭點名是潛在買家

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
灰熊隊球星莫蘭特近期表現不佳，盛傳球隊將把他交易出去。(美聯社)
今年開季不論個人表現還是球隊表現都不如預期的灰熊隊一哥莫蘭特（Ja Morant），近期也頻頻遭傳可能被球隊交易，其中國王、熱火、火箭等隊更被直接點名是莫蘭特可能的潛在買家，不過今年開季仍在磨合新陣容的火箭也被認為將不會輕易出手。

灰熊在今年開季前9場比賽僅拿下3勝，其中球隊一哥莫蘭特也僅繳出20分、7.3助攻、1抄截的數據，狀態遠不如過去幾個賽季，近日更傳出莫蘭特與總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）更幾乎已是零互動，讓交易莫蘭特的消息不脛而走。

有分析指出，包括國王、熱火、火箭、老鷹、暴龍甚至是鵜鶘都被傳出可能是莫蘭特的買家，不過國王在本季補進衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、施羅德（Dennis Schroder）後，兩人也都打出不錯表現，是否要拆掉現有陣容將是一大難題。

同樣的狀況也發生在火箭身上，火箭本季在交易來杜蘭特（Kevin Durant）後，積極培養湯普森（Amen Thompson）擔任控球，排出「死亡五大」的陣型，並且在近期產生良好化學效應，因此外界也認為，在目前火箭比賽樣本數仍不多的情況下，盡管莫蘭特具有相當的交易吸引力，但火箭將不會輕易出手。

而外界也認為，灰熊如果在本季想將莫蘭特交易出去，那可能得到的回報與當年籃網隊將厄文（Kyrie Irving）送走時相近，也就是大約落在兩個輪替球員搭配上一個首輪籤加兩個次輪籤。

