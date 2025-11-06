NBA／唐西奇準大三元、溫班亞瑪犯滿 湖人險勝馬刺收第7勝

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
唐西奇攻下35分外帶13助攻、9籃板準大三元。（路透）
唐西奇攻下35分外帶13助攻、9籃板準大三元。（路透）

排名在西區前段班的馬刺隊與湖人隊5日上演本季首度交鋒，兩隊也打出一場激烈拉鋸戰，不過比賽最後階段湖人唐西奇先是砍進關鍵三分球，八村壘又成功製造溫班亞瑪（Victor Wembanyama）進攻犯規吞下第6犯離場，加上馬刺夏帕尼（Julian Champagnie）關鍵兩罰失手，最終湖人也以118：116險勝馬刺，收下賽季第7勝。

馬刺與湖人在賽前分別以5勝1敗與6勝2敗排名西區2、3名，兩隊也在5日展開一場激烈的拉鋸戰，其中湖人唐西奇在上半場就繳出全能成績單拿下22分、7助攻、6籃板、3抄截，加上前一場比賽面對前東家拓荒者隊打出精采表現的艾頓（Deandre Ayton）與八村壘都有雙位數得分表現，幫助湖人上半場打完以1分領先。

不過馬刺在溫班亞瑪進攻受限的情況下，也靠著團隊火力與湖人拉鋸，在第三節單節拉出37：28的攻勢反超前，但第四節湖人在唐西奇領軍下吹起反攻號角，比賽最後2分33秒唐西奇完成一記後撤步三分投射，幫助湖人取得1分領先，隨後八村壘更在防守端製造了溫班亞瑪一記進攻犯規，迫使溫班亞瑪吞下個人第6犯退場。

比賽最後1.2秒湖人史馬特（Marcus Smart）發生發球時踩線的致命失誤，讓2分落後的馬刺取得機會，但馬刺第一次發球遭湖人撥出界外後僅剩下0.4秒，第二次發球馬刺夏帕尼（Julian Champagnie）空中補籃未能命中但造成犯規，但夏帕尼在第一罰失手後，第二罰故意不進也無法挽回頹勢，最終湖人就以2分差距險勝，並賞給馬刺賽季第2敗。

湖人以唐西奇攻下35分外帶13助攻、9籃板準大三元表現最佳，艾頓則有22分、10籃板進帳，個人連續兩場得分突破20分，馬刺部分則以6犯離場的溫班亞瑪攻下19分、8籃板最佳，卡瑟爾（Stephon Castle）與索漢（Jeremy Sochan）皆有16分進帳。

