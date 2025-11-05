籃球／名將之子小萊德取得台灣護照 外婆一度擔心是詐騙

小萊德（左）與父親萊德（右）合影。圖／凡尼莎提供

NBA退役名將萊德（Isaiah Rider Jr.）之子小萊德（Isaiah Rider IV）在10月24日正式取得台灣護照 ，對於小萊德明年3月才將滿16歲，未來將能以本土身份代表中華男籃出賽，中華籃球協會副秘書長張承中表示，多虧小萊德的母親凡尼莎（Vanessa）帶著兒子一起去與具有台灣身分的外婆進行溝通，才讓護照申請一切順利進行。

萊德2001年於湖人隊拿下冠軍，與具有台灣血統的凡尼莎在2010年生下兒子小萊德，目前15歲的他身高已經有188公分，籃協今年2月也與凡尼莎取得聯繫，希望協助小萊德在16歲前就取得台灣護照，未來將能以本土球員身分代表中華男籃出賽。

歷經近9個月的努力，小萊德也在10月24日正式取得台灣護照，籃協副秘書長張承中表示，很感謝立委莊瑞雄和外交部駐洛杉磯 經濟文化辦事處協助，在過去幾個月與凡尼莎和小萊德的外婆持續溝通和聯繫，最終才能順利幫助小萊德和凡尼莎取得台灣護照，其中小萊德中文名為陳以傑，凡尼莎則為陳美。

張承中指出，凡尼莎與台灣有很深的連結，2001年至2003年間曾在高雄瑞興國小教英文，回到美國才與萊德相識並結婚，也相當支持小萊德為中華隊效力，「不過這中間有一度遭遇困難停滯，最主要原因是有台灣身分證和護照的外婆不太信任，擔心是詐騙 ，畢竟她離開台灣比較久，他們陳家在高雄也是一個大家族，也有來確認我的身分，是不是有張承中這個人。」

張承中強調，除了台灣與洛杉磯雙頭持續雙頭進行外，最後關鍵仍在於凡尼莎帶著小萊德一同說服外婆，才讓外婆卸下心防，也展現凡尼莎和小萊德希望為中華男籃效力的決心。