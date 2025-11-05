NBA／吉迪大三元、佛西維奇準絕殺 公牛24分大逆轉76人

公牛與76人隊4日於芝加哥交手，下半場在吉迪領軍下展開猛烈反撲，公牛拿下開季第6勝。（路透）

東區排名前2名的公牛與76人隊4日於芝加哥 交手，盡管公牛本場比賽一度以24分差距落後，不過下半場在吉迪（Josh Giddey）領軍下展開猛烈反撲，加上佛西維奇（Nikola Vucevic）在倒數3.2秒投進準絕殺三分球，最終公牛就以113：111逆轉勝出，拿下開季第6勝。

公牛與76人在今年開季都不被看好的情況下，卻分別一度拉出5連勝與4連勝，成為東區的兩大驚喜球隊，4日賽前兩隊也以5勝1敗暫居東區第1名，而4日勝隊也將能獨居東區龍頭寶座。

不過4日作客的76人來勢洶洶，尤其是開季手感火燙的後衛馬克西（Tyrese Maxey），他在上半場就砍進5記三分球拿下22分，加上球隊一哥安比德（Joel Embiid）也以11投6中的表現攻下18分，幫助76人在首節就拿下45分，上半場打完也已經攻下75分，並一度取得24分領先。

但下半場公牛也吹起反攻號角，先是在第三節打完縮小到11差距，更趁著76人在比賽最後4分半鐘攻勢斷電的情況下，拉出一波9：0的逆轉攻勢，且這9分全是由吉迪與佛西維奇包辦，其中包括倒數3.2秒佛西維奇投進準絕殺三分球，幫助公牛最終以2分差距逆轉勝出，收下賽季第6勝。

公牛4日以吉迪攻下29分、15籃板、12助攻「大三元」表現最佳，他也追平皮朋（Scottie Pippen）成為公牛隊史「20分級大三元」第二多的球員，至於佛西維奇則拿下16分，包括兩人在內公牛共6人得分上雙。

76人馬克西攻下39分最佳，安比德則有20分進帳，不過在比賽最後階段兩人卻是全面熄火，成為76人遭到逆轉關鍵。