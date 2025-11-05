NBA／絕殺溜馬不到24小時 公鹿被暴龍打爆吞第3敗

「字母哥」安戴托昆波。（路透）

不到24小時前才靠「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）絕殺溜馬隊，但公鹿隊4日作客暴龍隊的比賽隨即被打得灰頭土臉，暴龍團隊6人得分上雙，並投進17記三分球，整場比賽一路壓著公鹿打，最終以128：100賞給公鹿本季最難堪敗仗。

公鹿擊敗溜馬後，客場之旅繼續來到暴龍主場，不過背靠背的客場出賽明顯影響球隊狀態，上半場公鹿在防守端完全無法限制住暴龍攻勢，讓暴龍前兩節分別轟下39分與34分，上半場打完就已經以19分差距大幅落後。

公鹿4日表現最正常仍是球隊一哥安戴托昆波，前三節就以14投9中拿下22分外帶8籃板、3助攻，但仍無法帶動公鹿展開反撲，前三節打完公鹿仍是以25分差距落後，也讓安戴托昆波提前打卡下班，最終暴龍也以28分差賞給公鹿賽季第3敗。

暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）、巴瑞特 （RJ Barrett）皆攻下23分表現最佳，兩人也合力砍進7記三分球，奎克利（Immanuel Quickley）拿下15分、7助攻，替補上陣的瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）與迪克（Gradey Dick）合計投進6顆三分球拿下29分。