NBA／巴特勒傷退 柯瑞、穆迪飆外線射下太陽

勇士隊4日靠招牌外線射下太陽隊，團隊首節就有11投7中的三分球表現，全場命中19記三分彈，當家球星柯瑞 （Stephen Curry）和穆迪（Moses Moody）各包辦5球，在「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）傷退下仍以118：107奪下開季主場4連勝。

勇士首節三分球11投7中，其中波斯特（Quinten Post）3投3中，當家球星柯瑞兩次嘗試也都把握，助隊取得33：19領先。第二節希爾德（Buddy Hield飆進單場第3記三分球後後領先擴大到60：35，柯瑞節末再追加兩記三分彈，讓勇士帶著68：49領先進入下半場。

第三節柯瑞再追加外線，但比賽末段勇士一度遭遇超過2分鐘的得分乾旱，讓太陽打出10：0反擊，差距縮小到79：88；史班瑟（Pat Spencer）的三分球讓勇士領先回到兩位數，第四節也頂住太陽反撲，加上最後2分48秒太陽板凳席穿便服的布魯克斯（Dillon Brooks）領到技術犯規，讓柯瑞多一次罰球追加分數，柯瑞連3罰得手助勇士領先回到116：105。

最後1分34秒柯瑞和格林就被換下場，看球隊以118：107主場4連勝。

柯瑞4日三分球12投5中攻下全隊最高28分，板凳出發的穆迪也有三分球8投5中拿下24分的表現，不過巴特勒只打14分鐘就因腰部痠痛退場，只留下2分、4籃板、2助攻表現，且球隊面臨「背靠背」賽程，明天要做客和國王隊交手。

太陽當家球星布克（Devin Booker）攻下本季新高38分，艾倫（Grayson Allen）貢獻4記三分球在內的16分。