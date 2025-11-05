我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

NBA／杜蘭特沒想過結婚：不想每天與同一人黏一起

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
杜蘭特在節目上闡述對婚姻的看法。（美聯社）
杜蘭特在節目上闡述對婚姻的看法。（美聯社）

NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）近日在播客節目中坦率談及自己對婚姻的看法，表示「從未想過結婚」，也坦言目前並沒有步入婚姻的打算。

雖然杜蘭特可能不會向愛情許下終身承諾，但他對籃球的熱情毫不動搖。現年37歲的杜蘭特加盟火箭隊的首個賽季，場均攻下27.2分、5.4個籃板與1.8次助攻，率隊取得4勝2敗的成績。

在奧爾索夫（Bobbi Althoff）主持的節目「Not This Again」中，杜蘭特談到婚姻時說：「我覺得離婚其實更現實一點……畢竟比率太高了，這機率可不太樂觀。」

奧爾索夫指出，身為籃球員，常常面對更艱難的勝負機率，杜蘭特笑著回應：「是啊，但那還是有限期的挑戰。婚姻可是要『一輩子』啊……我不確定我想承擔那種機率。」

「我沒想過婚禮，只覺得那挺酷，但不是必要的。」

杜蘭特進一步解釋，自己並非排斥愛情，而是對「婚姻」這個形式沒有特別憧憬。「我明白婚姻這個詞的意義，但我更在意的是那段關係的感覺，」他說。「我真的想每天都和同一個人在一起嗎？天天都黏在一起嗎？」 

他補充道：「我從來沒有想像過自己穿著禮服、在婚禮上宣誓的樣子。每次去參加別人的婚禮，我都會想『挺酷的、很棒啊』，但那從來不是我非得擁有的東西。」

儘管杜蘭特對婚姻持保留態度，但他並未完全否定長期關係的可能性。「我仍然保持開放心態，」他說，「也許有一天會發生，但我不會去預期它，也不會強求。」

上一則

MLB／達比修有手肘開刀 2026提前確定整季缺席

下一則

籃球／名將之子小萊德取得台灣護照 外婆一度擔心是詐騙

延伸閱讀

NBA／諾基奇0.6秒致勝補籃氣走綠衫軍 爵士主帥變陣止3連敗

NBA／諾基奇0.6秒致勝補籃氣走綠衫軍 爵士主帥變陣止3連敗
NBA／遭「鏟倒」未響哨反成關鍵失誤 布朗：裁判漏判葬送比賽

NBA／遭「鏟倒」未響哨反成關鍵失誤 布朗：裁判漏判葬送比賽
NBA／唐西奇、里夫斯缺陣 艾頓大爆發29分、10籃板打爆前東家

NBA／唐西奇、里夫斯缺陣 艾頓大爆發29分、10籃板打爆前東家
NBA／開幕戰就打到2OT 亞歷山大轟35分率雷霆逆轉火箭

NBA／開幕戰就打到2OT 亞歷山大轟35分率雷霆逆轉火箭

熱門新聞

道奇隊總教頭羅伯茲29日出席記者會。(美聯社)

MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要成為歷史

2025-10-30 03:43
道奇隊2日衛冕MLB世界大賽冠軍，投手克蕭舉起獎盃，與隊友一同慶祝。(美聯社)

再見雙殺 道奇二連霸世界大賽冠軍 21世紀首見

2025-11-02 00:19
藍鳥隊板凳教練馬丁利再度無緣世界大賽冠軍。圖為他10月28日在第四戰場邊觀戰。(美聯社)

MLB／生涯最接近奪冠…被老東家道奇搶走 馬丁利：還能說什麼？

2025-11-03 01:30
大谷翔平將在世界大賽第七戰擔任洛杉磯道奇隊先發投手。(路透)

大谷翔平將擔任道奇先發投手 世界大賽最終戰今對決藍鳥

2025-11-01 14:28
道奇隊在賽後合影。(歐新社)

道奇奪世界大賽冠軍 每名球員估可分得約50萬獎金

2025-11-02 10:46
「俠客」歐尼爾。(美聯社)

NBA／還沒開就不見 「俠客」18萬客製化新車遭竊

2025-10-28 22:39

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉