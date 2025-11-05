NBA／杜蘭特沒想過結婚：不想每天與同一人黏一起

杜蘭特在節目上闡述對婚姻的看法。（美聯社）

NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）近日在播客節目中坦率談及自己對婚姻的看法，表示「從未想過結婚」，也坦言目前並沒有步入婚姻的打算。

雖然杜蘭特可能不會向愛情許下終身承諾，但他對籃球的熱情毫不動搖。現年37歲的杜蘭特加盟火箭隊的首個賽季，場均攻下27.2分、5.4個籃板與1.8次助攻，率隊取得4勝2敗的成績。

在奧爾索夫（Bobbi Althoff）主持的節目「Not This Again」中，杜蘭特談到婚姻時說：「我覺得離婚其實更現實一點……畢竟比率太高了，這機率可不太樂觀。」

奧爾索夫指出，身為籃球員，常常面對更艱難的勝負機率，杜蘭特笑著回應：「是啊，但那還是有限期的挑戰。婚姻可是要『一輩子』啊……我不確定我想承擔那種機率。」

「我沒想過婚禮，只覺得那挺酷，但不是必要的。」

杜蘭特進一步解釋，自己並非排斥愛情，而是對「婚姻」這個形式沒有特別憧憬。「我明白婚姻這個詞的意義，但我更在意的是那段關係的感覺，」他說。「我真的想每天都和同一個人在一起嗎？天天都黏在一起嗎？」

他補充道：「我從來沒有想像過自己穿著禮服、在婚禮上宣誓的樣子。每次去參加別人的婚禮，我都會想『挺酷的、很棒啊』，但那從來不是我非得擁有的東西。」

儘管杜蘭特對婚姻持保留態度，但他並未完全否定長期關係的可能性。「我仍然保持開放心態，」他說，「也許有一天會發生，但我不會去預期它，也不會強求。」