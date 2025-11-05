我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

NBA／手腕摔傷養傷3個月 「紅熊貓」公牛主場復出引喝采

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
NBA知名中場表演者「紅熊貓（Red Panda）」牛蓉，7月在WNBA中場表演摔傷手腕，歷經3個多月療養後，上月底正式復出。（美聯社）
NBA知名中場表演者「紅熊貓（Red Panda）」牛蓉，7月在WNBA中場表演摔傷手腕，歷經3個多月療養後，上月底正式復出。（美聯社）

NBA知名中場表演者「紅熊貓（Red Panda）」牛蓉，7月在WNBA中場表演摔傷手腕，歷經3個多月療養後，上月底正式復出，並在4日公牛隊主場迎戰尼克隊的賽事中首度重返NBA賽場。

身為NBA最知名的華裔中場表演者，「紅熊貓」過去幾年在NBA與WNBA各大盛典幾乎都會受邀表演，包括今年6月在雷霆隊主場舉行的總冠軍賽第五戰，不過7月WNBA狂熱與山貓隊的比賽中，卻在表演過程不慎摔傷，導致左手腕骨折。

經過近3個月養傷後，「紅熊貓」最近順利復出，並且參加Amazon Prime活動以及到大學表演，4日公牛、尼克之戰是NBA復出首秀，中場出場時獲得現場球迷的喝采，並順利完成整套表演。

▲ 影片來源：x平台＠NBA（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

NBA 華裔 總冠軍賽

上一則

MLB／小熊不留人 今永昇太拒絕球員選擇權 投身自由市場

下一則

NBA／巴特勒傷退 柯瑞、穆迪飆外線射下太陽

延伸閱讀

NBA／諾基奇0.6秒致勝補籃氣走綠衫軍 爵士主帥變陣止3連敗

NBA／諾基奇0.6秒致勝補籃氣走綠衫軍 爵士主帥變陣止3連敗
NBA／遭「鏟倒」未響哨反成關鍵失誤 布朗：裁判漏判葬送比賽

NBA／遭「鏟倒」未響哨反成關鍵失誤 布朗：裁判漏判葬送比賽
NBA／唐西奇、里夫斯缺陣 艾頓大爆發29分、10籃板打爆前東家

NBA／唐西奇、里夫斯缺陣 艾頓大爆發29分、10籃板打爆前東家
NBA／開季4戰轟165分後 唐西奇攜手里夫斯缺席拓荒者之戰

NBA／開季4戰轟165分後 唐西奇攜手里夫斯缺席拓荒者之戰

熱門新聞

道奇隊總教頭羅伯茲29日出席記者會。(美聯社)

MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要成為歷史

2025-10-30 03:43
道奇隊2日衛冕MLB世界大賽冠軍，投手克蕭舉起獎盃，與隊友一同慶祝。(美聯社)

再見雙殺 道奇二連霸世界大賽冠軍 21世紀首見

2025-11-02 00:19
藍鳥隊板凳教練馬丁利再度無緣世界大賽冠軍。圖為他10月28日在第四戰場邊觀戰。(美聯社)

MLB／生涯最接近奪冠…被老東家道奇搶走 馬丁利：還能說什麼？

2025-11-03 01:30
大谷翔平將在世界大賽第七戰擔任洛杉磯道奇隊先發投手。(路透)

大谷翔平將擔任道奇先發投手 世界大賽最終戰今對決藍鳥

2025-11-01 14:28
道奇隊在賽後合影。(歐新社)

道奇奪世界大賽冠軍 每名球員估可分得約50萬獎金

2025-11-02 10:46
「俠客」歐尼爾。(美聯社)

NBA／還沒開就不見 「俠客」18萬客製化新車遭竊

2025-10-28 22:39

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉