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NBA／本周預計選進狀元佛雷格 獨行俠先與葛佛續約3年

記者劉肇育／即時報導
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葛佛與獨行俠續約。 (美聯社)
葛佛與獨行俠續約。 (美聯社)

獨行俠隊歷經大洗三溫暖的賽季後，將在本周手持狀元籤參與選秀會，且無疑將會挑走狀元熱門佛雷格（Cooper Flagg），周一先傳出將與陣中中鋒葛佛（Daniel Gafford）續簽3年總價高達6000萬美元合約，確保繼續擁有聯盟一級禁區戰力。

獨行俠在季中交易大限將球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）打包送往湖人隊，換取明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）後，一度遭到自家球迷的質疑與批評，不過日前選秀樂透抽籤儀式中，卻不可思議抽中狀元籤，讓球隊未來再度充滿希望。

周一獨行俠球團也傳出將與葛佛續約，確保他將能在新賽季繼續與萊夫利（Dereck Lively II）、戴維斯，再搭配本周預計透過狀元籤選入的佛雷格，組成實力雄厚的前場組合。

身為一名優異的籃框終結者，葛佛職業生涯投籃命中率高達71%，是自從他2019年加入以來的聯盟新紀錄，且擁有出色的防守表現，儘管主控厄文（Kyrie Irving）的傷勢恢復狀況仍將左右獨行俠新賽季的狀態，但無疑獨行俠又將恢復到送走唐西奇前令人期待的狀態。

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