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NBA／亞歷山大29分領軍 雷霆G7大勝溜馬奪總冠軍

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NBA／亞歷山大29分領軍 雷霆G7大勝溜馬奪總冠軍

記者曾思儒／即時報導
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雷霆隊在年度MVP亞歷山大（右）領軍下，最終在主場以103：91拿下最後勝利，迎接改名後的隊史第一座總冠軍。(歐新社)
雷霆隊在年度MVP亞歷山大（右）領軍下，最終在主場以103：91拿下最後勝利，迎接改名後的隊史第一座總冠軍。(歐新社)

NBA史上第20次的總冠軍賽「搶七」大戰22日登場，西區龍頭雷霆隊在年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍下，第三節打出34：20攻勢奠定勝基，加上溜馬隊主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）第一節就傷退，雷霆最終在主場以103：91拿下最後勝利，迎接改名後的隊史第一座總冠軍。

雷霆前身西雅圖超音速隊曾在1979年捧冠，不過2008年改名奧克拉荷馬雷霆後就再沒登頂紀錄，1996年和2012年挑戰金盃都失利，直到今年總算締造隊史新頁。

溜馬以東區第4種子身分一路闖關，晉級路依序淘汰公鹿隊、頭號種子騎士隊和尼克隊，繼2000年後重返總冠軍賽，且逼出第7戰，但今天挑戰隊史首冠卻在第一節就傷了後場靈魂哈利伯頓，他4分55秒時因右腳傷勢落淚退場；哈利伯頓父親受訪透露兒子是阿基里斯腱受損，只留下出賽7分鐘、三分球4投3中拿9分的成績單。

少了哈利伯頓的溜馬，上半場在東區冠軍賽MVP席亞康（Pascal Siakam）發揮下還能和雷霆緊咬比分，第一節打完以22：25微幅落後，半場打完更以48：47超前，但下半場戰況丕變。

上半場三分球18投僅4中的雷霆，第三節找回準星，在單節13投5中的外線加持下轟進34分，加上迫使溜馬發生8次失誤、僅拿20分，三節打完差距擴大到81：68。

亞歷山大第四節外線再破網，威廉斯（Jalen Williams）也追加三分彈，雷霆開節一波8：0攻勢讓領先達到21分；溜馬雖靠一波11：1攻勢縮小差距到79：91，不過亞歷山大靠罰球幫雷霆止血，最終雷霆就以103：91拿下勝利和總冠軍。

哈利 總冠軍賽 西雅圖

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