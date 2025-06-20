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NBA／執教2年火箭脫胎換骨 尤多卡續約躍居聯盟高薪教頭之列

記者蔡佳霖／即時報導
尤多卡執教獲肯定，成為聯盟最高薪教練之一。（路透資料照片）
尤多卡執教獲肯定，成為聯盟最高薪教練之一。（路透資料照片）

根據ESPN報導，休士頓火箭隊總教練尤多卡（Ime Udoka）已經與球團達成一份長期續約合約，消息人士透露，這份合約的年薪突破千萬美元，這讓他成為聯盟薪資最高的總教練之一。

尤多卡在執教火箭的第2個賽季中，率隊打出52勝30敗的佳績，排名西區第2，自2019-20年賽季之後重返季後賽，雖然首輪與勇士激戰7場後遭到淘汰，但火箭高層仍十分肯定尤多卡的執教表現。

在尤多卡上任前的3個賽季中，火箭一共只拿下59勝，但在他接手後的兩個球季卻已經累積93勝。本季火箭在防守端大幅進步，防守效率排名聯盟第5，而這項數據在上個賽季還位居聯盟後段班。

稍早有消息指出，紐約尼克有意邀請尤多卡接掌兵符，但火箭婉拒了這個提案，也顯現要全力續留尤多卡的企圖。

曾率領塞爾蒂克在2021-22年賽季闖進總冠軍賽的尤多卡，因多項違反球隊規定遭停職並最終解雇。隨後他在2023年與火箭簽約，重新展開執教生涯。

這次續約也是火箭隊在6月的另一項重大動作。上週他們才剛以3年3900萬美元續約中鋒亞當斯（Steven Adams），接下來也將在6月29日前決定是否執行後衛范弗利特（Fred VanVleet）價值4490萬美元的球隊選項。

此外，火箭近期也捲入杜蘭特（Kevin Durant）的交易傳聞，若能成功換來這位超級戰將，勢必將大幅提升球隊戰力。

亞當斯 季後賽 休士頓

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