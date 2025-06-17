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NBA總冠軍賽G5／雷霆120：109聽牌 溜馬哈利伯頓僅得4分

NBA／雷霆贏天王山之戰奪冠率達7成4 雙星卡位FMVP

記者劉肇育／即時報導
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雷霆16日在總冠軍賽第5戰的「天王山之戰」中，靠著雙星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）分別攻下31分與40分，率先取得總冠軍賽3：2聽牌優勢，而依照總冠軍賽統計數據，贏得天王山之戰的球隊，最終有7成4都能搶下系列賽勝利。

雷霆前一場比賽在溜馬主場成功扳平戰局後，回到奧克拉荷馬市進行天王山之戰更是一路壓著溜馬打，上半場就一度取得18分領先，儘管下半場一度被縮小到僅剩2分差距，但雷霆靠著優異的防守不斷製造溜馬失誤，再由威廉斯和亞歷山大帶動反擊，最終就以11分差距收下勝利。

根據總冠軍賽統計數據，聯盟在過去31度總冠軍賽出現2：2後，贏得第5戰的一方，最終有23支球隊贏下總冠軍，奪冠率高達7成4，僅有8支球隊成功扭轉不利局面，這也讓雷霆被看好將有機會贏得自1979年（當時仍為西雅圖超音速）後的隊史第二冠。

而假使雷霆最終奪冠，總冠軍賽MVP將獎落何方？威廉斯拿下生涯季後賽新高的40分，成為雷霆史上第二位在總冠軍賽單場進帳40分的球員後，可能出現不同聲音，總冠軍賽前5戰打完，他繳出平均25.8分、5.6籃板、4.2助攻的亮眼數據。

至於亞歷山大繳出31分、10助攻、2抄截、4阻攻，成為聯盟史上第4位在總冠軍賽繳出單場30分、10助攻、2抄截、2阻攻的球員，前3人分別為喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron Ｊames）、巴特勒（Jimmy Butler），在前5戰打完個人則是繳出平均32.4分、4.6籃板、5助攻、1.8阻攻、2.4抄截的全能數據，有望成為本世紀第4位包辦雙料MVP的球員，前三人分別為歐尼爾（Shaquille O'Neal）、鄧肯（Tim Duncan）、詹姆斯。

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