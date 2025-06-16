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NBA總冠軍賽G5／雷霆120：109聽牌 溜馬哈利伯頓僅得4分

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NBA總冠軍賽G5／雷霆120：109搶先聽牌 溜馬哈利伯頓僅得4分

記者劉肇育／即時報導
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雷霆以120：109擊敗溜馬，搶先取得3：2聽牌優勢。(路透)
雷霆以120：109擊敗溜馬，搶先取得3：2聽牌優勢。(路透)

NBA總冠軍賽16日回到奧克拉荷馬市舉行「天王山之戰」，雷霆16日在雙星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）聯手攻下71分，反觀溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）帶傷上陣卻全面熄火，全場只靠罰球拿下4分，最終雷霆就以120：109擊敗溜馬，搶先取得3：2聽牌優勢。

在總冠軍賽前4戰打完後戰成平手的雷霆與溜馬，16日回到雷霆主場進行第五戰，不過上半場溜馬一哥哈利伯頓卻是全面熄火，上半場5次出手全數落空、一分未得，反觀雷霆雙星亞歷山大、威廉斯上半場就火力全開攻下29分，幫助雷霆一度取得18分領先優勢。

不過第三節溜馬替補球員相繼挺身而出，尤其是麥克康奈爾（T.J. McConnell）在該節後段手感發燙，遠投近切無往不利，個人單節就拿下13分，前三節個人進帳18分，幫助溜馬重新回到戰局之中。

第四節初溜馬則是輪到席亞康（Pascal Siakam）挺身而出，開節個人連得7分，幫助溜馬追到6分差距，隨後他又在三分線外開砲，幫助溜馬一度追到僅剩2分差。

但雷霆接下來卻利用溜馬失誤打出5：0反擊，尤其是手感發燙的威廉斯與亞歷山大，隨後又領軍打出一波7：0攻勢，一口氣將領先差距擴大到13分，反觀溜馬在比分被拉開後依舊失誤連連，只能眼看著雷霆維持住雙位數領先，並在比賽最後1分多鐘提前將主力球員換下場，最終雷霆就以11分差距搶下系列賽3：2聽牌優勢。

雷霆16日以威廉斯攻下個人季後賽生涯新高的40分表現最佳，亞歷山大則有31分、10助攻演出，至於溜馬則以席亞康拿下28分最佳，麥克康奈爾18分，至於哈利伯頓在腿部不適的情況下，僅靠著罰球拿下4分，而溜馬隊全場發生22次失誤更是輸球一大主因。

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