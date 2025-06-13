我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列精準斬首伊朗軍方高層 多人被炸死在床上

年薪中位數僅4萬 美國這七科系畢業生「薪」情最差

NBA／傳將不執行下賽季合約 衛斯特布魯克投奔自由求冠

記者劉肇育／即時報導
衛斯特布魯克。(美聯社)
衛斯特布魯克。(美聯社)

金塊隊在今年季後賽次輪鎩羽而歸後，球隊替補後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在今天傳出將不執行下賽季的340萬美元的合約，也代表他將投身自由市場，並繼續尋求生涯首冠。

身為2017年年度MVP的衛斯特布魯克，近年來為了追求生涯首冠在聯盟各勁旅間遊走，在去年7月被交易到爵士隊並遭到釋出後，衛斯特布魯克則是隨即與金塊簽下「1＋1年」合約，不過本賽季金塊卻在季後賽前兩輪都遭遇七場大戰，最終在第二輪不敵雷霆隊遭淘汰。

今天則傳出下賽季握有340萬美元合約球員選擇權的衛斯特布魯克，將不會執行球員選項，並在7月1日正式投入自由市場，他本賽季代表金塊出賽75場，平均上場時間27.9分鐘，能繳出13.3分、6.1助攻和4.9籃板的數據，其中先發出賽36場則是個人近4季新高。

上月衛斯特布魯克選擇進行右手手術修復多處韌帶撕裂傷勢，但這將不會影響到他下賽季出賽，而根據美國媒體猜測，衛斯特布魯克會選擇不執行球員選項，最主要原因在於他下賽季合約年薪僅有346萬美元是低於聯盟底薪，這也讓他尋求新合約是合情合理，而日前還傳出曾有歐洲豪門開出歐洲籃球史上最大合約招攬衛斯特布魯克加入，不過他似乎並未心動，仍希望在NBA尋求生涯首冠。

NBA

上一則

NBA／傳杜蘭特傾向加入德州球隊 交易可能落在選秀會前

延伸閱讀

NBA／傳杜蘭特傾向加入德州球隊 交易可能落在選秀會前

NBA／傳杜蘭特傾向加入德州球隊 交易可能落在選秀會前
NBA／格林看好溜馬擊敗雷霆奪冠 但要「球給席亞康」

NBA／格林看好溜馬擊敗雷霆奪冠 但要「球給席亞康」
NBA／終於放棄挖角其他隊主帥？尼克傳鎖定布朗、詹金斯

NBA／終於放棄挖角其他隊主帥？尼克傳鎖定布朗、詹金斯
NBA／真不留鳳凰城？太陽與杜蘭特團隊多次會面 多隊關注交易案

NBA／真不留鳳凰城？太陽與杜蘭特團隊多次會面 多隊關注交易案

熱門新聞

高芙與爸爸合影。（路透）

法網／高芙奪冠幸運小物：老爸穿獅子T恤「對手帶了老虎」

2025-06-07 20:43
2025年世界女子排球聯賽6日在北京國家體育館由法國對陣比利時，溫班亞瑪（左二）出席觀戰。（新華社）

NBA球星少林寺「出家」？官方微博證實剃髮 寺院這麼說

2025-06-09 12:27
NBA考慮恢復在地板上換回巨大歐布萊恩金盃圖示。（路透）

NBA／總冠軍賽氛圍不如以往 聯盟考慮恢復地板金盃大圖

2025-06-07 09:53
太陽隊球星杜蘭特。(路透資料照片)

NBA／杜蘭特被爆將轉戰馬刺待官宣 3球員擬成籌碼

2025-06-10 04:00
莎芭蓮卡認為是自己表現太差才輸給高芙。（新華社）

法網／莎芭蓮卡失言了 丟冠怪自己表現差「不是高芙打得好」

2025-06-07 22:29
溜馬隊馬瑟倫(右)扮演板凳暴徒攻下27分(右)。 (路透)

NBA總冠軍戰G3／馬瑟倫板凳暴徒 溜馬暌違25年主場冠軍賽勝利

2025-06-11 23:32

超人氣

更多 >
擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢

擺席11桌賴帳 理由遭監控打臉 華人夫婦：寧坐牢也不給錢
川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州

川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州
10人吃掉400元喊菜太鹹拒付 南加老闆靠這招霸氣逼買單

10人吃掉400元喊菜太鹹拒付 南加老闆靠這招霸氣逼買單
快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」

快退休民眾財富狀況分6等 想安度晚年可參考「1神奇數字」
南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別

南加婦自我驅逐 華裔混血女兒含淚送別