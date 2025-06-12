我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普金卡來了 500萬美元買在美永居權 官網正式上線

NBA總冠軍戰G3／馬瑟倫扮板凳暴徒27分 溜馬奪第2勝領先雷霆

NBA／0罰球奪22分、11助攻 哈利伯頓：我不在乎批評

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
溜馬11日在與雷霆的總冠軍賽第三戰，球隊一哥哈利伯頓在帶傷上陣的情況下繳出22分、11助攻、9籃板的準大三元成績。(美聯社)
溜馬11日在與雷霆的總冠軍賽第三戰，球隊一哥哈利伯頓在帶傷上陣的情況下繳出22分、11助攻、9籃板的準大三元成績。(美聯社)

溜馬11日在與雷霆的總冠軍賽第三戰，球隊一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在帶傷上陣的情況下繳出22分、11助攻、9籃板的準大三元成績，並成為史上第五位在總冠軍賽拿下至少20分、10助攻但卻是0罰球的球員，賽後哈利伯頓也直言，自己不會在乎那些批評他的聲音，現在他們距離總冠軍只差最後2勝。

儘管今年季中一度在球員匿名票選中被選為是聯盟最過譽的球員，甚至被認為身為球隊頭牌球星但得分卻不夠高，但哈利伯頓今年季後賽重新擦亮自己溜馬一哥的招牌，頻頻在關鍵時刻投進致勝球，11日又在總冠軍賽第三戰繳出準大三元成績，且全場0次罰球還能有22分和11助攻進帳，被認為是完全不靠哨聲的「真材實料」。

而哈利伯頓也成為史上第4位在26歲前就在總冠軍賽拿下20分、10助攻、8籃板的球員，前三位達成此紀錄的非別為魔術強森（Magic Johnson）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和唐西奇（Luka Doncic）。

談到幫助溜馬拿下暌違25年的總冠軍賽主場勝利，哈利伯頓賽後直言心情相當激動，畢竟前一次溜馬打進總冠軍賽時自己才3個月大，如今再度帶領溜馬進軍冠軍賽並在主場取勝，日前那些負面聲音他也已經都不在意，「說實話，我一點都不在那些批評的聲音，現在我們已經打入總冠軍賽，而且距離冠軍只差兩勝了。」

總冠軍賽 哈利 季後賽

上一則

NBA總冠軍戰G3／馬瑟倫板凳暴徒 溜馬暌違25年主場冠軍賽勝利

下一則

場邊人語／新的球季 心有所繫

延伸閱讀

NBA總冠軍戰G3／馬瑟倫板凳暴徒 溜馬暌違25年主場冠軍賽勝利

NBA總冠軍戰G3／馬瑟倫板凳暴徒 溜馬暌違25年主場冠軍賽勝利
NBA／續約湖人？唐西奇稱開始思考 詹姆斯說不知道

NBA／續約湖人？唐西奇稱開始思考 詹姆斯說不知道
NBA／上季淘汰過灰狼 唐西奇談G3：到明尼蘇達將是場戰爭

NBA／上季淘汰過灰狼 唐西奇談G3：到明尼蘇達將是場戰爭
NBA／唐西奇「準大三元」領軍 湖人守死灰狼 扳平系列賽

NBA／唐西奇「準大三元」領軍 湖人守死灰狼 扳平系列賽

熱門新聞

高芙與爸爸合影。（路透）

法網／高芙奪冠幸運小物：老爸穿獅子T恤「對手帶了老虎」

2025-06-07 20:43
2025年世界女子排球聯賽6日在北京國家體育館由法國對陣比利時，溫班亞瑪（左二）出席觀戰。（新華社）

NBA球星少林寺「出家」？官方微博證實剃髮 寺院這麼說

2025-06-09 12:27
大谷翔平。（美聯社）

MLB／藍鳥昔全套裝備招募大谷 看他全打包以為成功了

2025-06-03 03:15
NBA考慮恢復在地板上換回巨大歐布萊恩金盃圖示。（路透）

NBA／總冠軍賽氛圍不如以往 聯盟考慮恢復地板金盃大圖

2025-06-07 09:53
太陽隊球星杜蘭特。(路透資料照片)

NBA／杜蘭特被爆將轉戰馬刺待官宣 3球員擬成籌碼

2025-06-10 04:00
莎芭蓮卡認為是自己表現太差才輸給高芙。（新華社）

法網／莎芭蓮卡失言了 丟冠怪自己表現差「不是高芙打得好」

2025-06-07 22:29

超人氣

更多 >
買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿
馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」
馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…
迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了
紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照