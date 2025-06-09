我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普旅行禁令生效 阿富汗等12國禁止入境美國

田納西跳傘專機墜毀 全員20人生還 6人受傷

NBA總冠軍賽G2／雷霆搶回1勝 亞歷山大：關鍵在保持冷靜

中央社／奧克拉荷馬市8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞歷山轟進34分並且得到隊友奧援，幫助雷霆搶回一勝。（路透）
亞歷山轟進34分並且得到隊友奧援，幫助雷霆搶回一勝。（路透）

美國職籃NBA總冠軍系列賽8日進行第2戰，奧克拉荷馬雷霆在今年年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）34分帶領下，以123：107在主場擊敗對手印第安納溜馬，將系列賽扳成1比1平手。

法新社報導，西區冠軍雷霆在5日雙方系列賽首戰雖然一路領先對手，卻在最後0.3秒被逆轉而以1分飲恨。不過雷霆8日強勢反彈全場宰制對手，將7戰4勝的系列賽扳成各1勝。

年度最有價值球員亞歷山大首戰砍下38分，8日也有34分表現，再次扛起全隊得分重責，雷霆有5名球員得分雙位數。

替補上場的卡魯索（Alex Caruso）砍下20分，其中包括三分球8投4中，另一替補魏金斯（Aaron Wiggins）三分球8投中5，貢獻18分。

首戰絕殺對手的溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）此役令人失望，面對雷霆防守加壓，他出現多達5次失誤，得分被壓低至17分。

亞歷山大表示，雷霆的強勢防守為勝利奠定基礎。

他表示雷霆在首戰失利後迅速調整狀態，「籃球是個有起有落的運動，這個賽季充滿起伏，這個系列賽也充滿起伏，關鍵在於哪支球隊能保持冷靜，從經驗中不斷進步，最終才能取得勝利」。

亞歷山大在前2戰共拿下72分，創下首次參加總冠軍賽選手前2戰得分新高。先前紀錄是由傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）在2001年創下的71分。

哈利 總冠軍賽 NBA

上一則

法網／第5座大滿貫複製納達爾神蹟 阿爾卡拉斯：這是命運

延伸閱讀

NBA總冠軍賽G2／亞歷山大轟34分8助攻 雷霆扳平溜馬

NBA總冠軍賽G2／亞歷山大轟34分8助攻 雷霆扳平溜馬
NBA／哈利伯頓準絕殺跳投 溜馬拔頭籌

NBA／哈利伯頓準絕殺跳投 溜馬拔頭籌
NBA／亞歷山大雙MVP 拚比肩喬丹

NBA／亞歷山大雙MVP 拚比肩喬丹
NBA／亞歷山大已獲雙MVP 有望拚並肩賈霸、喬丹紀錄

NBA／亞歷山大已獲雙MVP 有望拚並肩賈霸、喬丹紀錄

熱門新聞

大谷翔平。（美聯社）

MLB／藍鳥昔全套裝備招募大谷 看他全打包以為成功了

2025-06-03 03:15
6月1日，鄭欽文在比賽中慶祝得分。（新華社）

網球／中國鄭欽文晉級8強 刷新生涯法網最佳戰績

2025-06-01 19:07
高芙與爸爸合影。（路透）

法網／高芙奪冠幸運小物：老爸穿獅子T恤「對手帶了老虎」

2025-06-07 20:43
NBA考慮恢復在地板上換回巨大歐布萊恩金盃圖示。（路透）

NBA／總冠軍賽氛圍不如以往 聯盟考慮恢復地板金盃大圖

2025-06-07 09:53
莎芭蓮卡認為是自己表現太差才輸給高芙。（新華社）

法網／莎芭蓮卡失言了 丟冠怪自己表現差「不是高芙打得好」

2025-06-07 22:29
紐約尼克隊宣布開除總教練錫伯杜。他執教5年始終闖不進總冠軍賽，也成為下台主因。（美聯社）

NBA／尼克無緣晉級總冠軍賽 總教練錫伯杜被炒了

2025-06-03 19:43

超人氣

更多 >
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　
友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人

友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人