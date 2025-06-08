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NBA總冠軍賽G2／亞歷山大轟34分 雷霆扳平溜馬

NBA總冠軍賽G2／亞歷山大轟34分8助攻 雷霆扳平溜馬

記者蔡佳霖／綜合外電
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雷霆亞歷山大（右）狂轟34分、5籃板、8助攻，率隊總冠軍第2戰取勝。（歐新社）
雷霆亞歷山大（右）狂轟34分、5籃板、8助攻，率隊總冠軍第2戰取勝。（歐新社）

如同總冠軍賽首戰99.9%大幅領先的過程，但雷霆這一次沒有再讓憾事重演！

雷霆上半場迫使溜馬命中率僅有34.9%，最多拉開到23分，這樣的狀態一路延續到下半場，雷霆攻守兩端全面壓制對手，打到第四節仍有20分左右的差距，也讓比賽可說是提前宣告結束。最終，雷霆以123比107輕取溜馬，將系列賽扳成1比1平手。

前一場轟下38分卻輸球的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），此戰21投11中包含12罰11中又飆進34分8助攻5籃板4抄截；威廉斯（Jalen Williams）得到19分5籃板5助攻，不過14投5中，命中率還是有待提升。霍姆葛倫（Chet Holmgren）15分6籃板。

替補的卡盧索（Alex Caruso）拿下20分，維金斯（Aaron Wiggins）也貢獻18分，兩人合計砍進9顆三分球，雷霆團隊命中14記三分球，和溜馬相同，同時在籃板球方面取得優勢。

溜馬首節接連命中三分球，一度領先雷霆，但雷霆很快發動9比0攻勢，前一場只拿6分的霍姆葛倫單節就攻下9分，搭配亞歷山大，雷霆首節取得6分領先。

這股氣勢延續到第二節，雷霆又拉出9比0進攻高潮，雙方拉開15分。亞歷山大和威廉斯這一節合拿18分，雷霆攻勢不斷，即使卡萊爾（Rick Carlisle）教練不斷喊暫停也難以止住頹勢，雷霆最多領先達23分，上半場結束握有59比41領先優勢。

易籃再戰後，溜馬雖試著努力追趕，但雷霆第三節又繳出超過6成命中率，同時迫使哈利伯頓（Tyrese Haliburton）和奈哈德（Andrew Nembhard）在這一節只拿到4分，三節打完，雷霆領先達19分之多。

面對命運般的決勝時刻，雷霆記取教訓，第四節一開始就持續攻守侵略性，沒有給對手如同首戰的可趁之機，穩穩掌控住場上局面，溜馬也難以像前一場般上演逆襲劇情。儘管輸球，但溜馬將可以帶著1比1局面回到自家主場。

溜馬全隊有7人得分達雙位數，哈利伯頓17分6助攻，透納（Myles Turner）16分4籃板4助攻，席亞康（Pascal Siakam）11投僅3中得到15分7籃板4助攻，奈史密斯（Aaron Nesmith）14分。

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