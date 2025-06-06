NBA／曾被評為最過譽球員 哈利伯頓「魔法」季後賽已3度上演

溜馬隊主控哈利伯頓5日在今年季後賽投進第3顆準絕殺球。圖為5月31日比賽照。(美聯社)

溜馬隊5日在總冠軍賽 首場比賽，於落後的超過47分鐘的情況下，最終在倒數0.3秒由主控哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）投進準絕殺中距離跳投，幫助溜馬以1分差距逆轉勝出，而這也是哈利伯頓在今年季後賽 投進的第3顆準絕殺球，在季後賽持續上演「哈利魔法」。

盡管今年例行賽的表現起伏，讓哈利伯頓一度在球員匿名投票中，一度被評為是聯盟中最過譽球員，不過今年季後賽他卻屢屢在關鍵時刻用大心臟表現打臉這些投票給他的人。

包括在季後賽首輪與公鹿隊的第5戰，哈利伯頓先是在正規賽打完前最後40秒連得4分將比賽帶入延長賽，延長賽更在倒數1.1秒完成準絕殺上籃，淘汰昔日冠軍公鹿；第二輪面對騎士隊，哈利伯頓則是在第2戰最後1秒鐘投進準絕殺三分球，幫助溜馬在客場收下2連勝，最終溜馬也以4：1淘汰騎士。

來到東區冠軍賽後，首場比賽哈利伯頓在正規賽結束最後一波進攻中，於溜馬2分落後的情況下，帶球到罰球線後突然「回馬槍」到三分線出手，球彈框後命中，哈利伯頓也做出致敬「大嘴」米勒（Reggie Miller）的鎖喉慶祝動作，盡管最終被判為踩線兩分球，但這一球也幫助溜馬將比賽帶入延長賽，最終更是逆轉勝出。

而5日的總冠軍賽首戰，「哈利魔術」再度上演，在整場比賽幾乎都受到對手強力看防的情況下，哈利伯頓在進攻組織上受到嚴重阻撓，不過第四節在隊友三分球連發幫他建構好逆轉舞台後，他又在球隊最後一波進攻中扛下重任，於倒數0.3秒投進準絕殺跳投，最終在他14分、10籃板、6助攻領軍下，溜馬就以1分差距在冠軍賽率先取勝。

不過除了哈利伯頓的關鍵一擊外，為他建構「逆轉舞台」的其他溜馬球員表現也不遑多讓，包括席亞康的19分、11籃板，讓他成為繼戴維斯（Dale Davis）後首位在冠軍賽拿下至少19分、10籃板的溜馬球員；而下半場挺身而出在三分線外狂飆外線追分的托平（Obi Toppin），更與米勒成為溜馬隊史唯二在冠軍賽投進單場5顆三分球的球員。

至於輸球的雷霆隊，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在生涯首場總冠軍賽就拿下38分，則是成為2001年的「戰神」艾佛森（Allen Iverson）以來的冠軍賽初登場最高得分。