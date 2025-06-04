NBA／總冠軍戰看點：溜馬哈利伯頓對決雷霆「大鎖」多特

哈利伯頓直言，外界的不看好並不會影響到他們。（美聯社）

NBA總冠軍賽 將在5日點燃戰火，由東區冠軍溜馬隊出戰西區冠軍雷霆隊，儘管在各方的賽前預測中都看好雷霆能夠擊敗溜馬奪下改名後的首冠，但溜馬哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）也直言，外界的不看好並不會影響到他們，反而更喜歡這樣的處境。

NBA今年總冠軍賽出現全新的對戰組合，由力拚隊史NBA首冠的溜馬出戰由超音速改名後第二度打進總冠軍賽的雷霆，兩支年輕勁旅的對決也為今年冠軍賽增添不少話題。

其中由年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的雷霆，在總冠軍賽開打前夕也被看好將是奪冠的一方，奪冠賠率創下近20年來的次低，是溜馬的近5倍。

對於這樣的狀況，溜馬一哥哈利伯頓受訪時表示，「只要我們休息室內的球員和這座球場中的人都相信，我認為就有可能發生任何事情，儘管現在沒有所謂的專家或是分析師認為我們會贏，但沒關係，我們更喜歡這樣。」

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也談到對於雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）和一哥亞歷山大的尊重，「亞歷山大就是為了偉大時刻而生的球員，他有那種氣場、自信的態度和沈著冷靜，我一直都在觀察他，他的表現總是令人驚嘆。而戴格諾組織了非常棒的教練團，我不是因為他們這兩年的表現才關注他，過去五年我一路看著他如何打造這支球隊和建立組織文化，他的戰術非常扎實，而且不斷在變化，這將會帶給我們很大的挑戰。」

NBA總冠軍賽將是罕見由2支小市場球隊爭奪總冠軍，ESPN集結NBA各大名記者，整理出本次總決賽的看點與奪勝關鍵。

雷霆例行賽拿下68勝，締造隊史最佳紀錄，季後賽第二輪面對金塊隊，將戰線延長至G7並成功晉級。雷霆平均每場製造18次失誤，並轉換成23.8分，陣中防守大鎖卡盧索（Alex Caruso）直言：「丹佛逼出我們的強大。」顯示雷霆已準備好面對最高舞台挑戰。

溜馬以第四種子進入季後賽，首輪五場擊敗公鹿隊，次輪也無懼例行賽64勝的騎士隊，東區冠軍賽對上宿敵尼克隊，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）與席亞康（Pascal Siakam）聯手繳出高檔表現，他們的挺身而出，讓溜馬成功在第六戰淘汰對手。

球員比拚部分，ESPN認為亮點是哈利伯頓與雷霆大鎖多特（Luguentz Dort）之間的對決。過去兩季哈利伯頓對雷霆平均只得12分，且在多特防守下，出手意願顯著下降。若雷霆能延續這樣的壓制力，溜馬將難以發揮節奏；但若哈利伯頓能突破限制，溜馬有望延續季後賽「大黑馬」姿態。