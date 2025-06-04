我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

Trader Joe's今夏7款限量商品引瘋搶 這個僅6月有賣

NBA／奪冠賠率一面倒向雷霆 哈利伯頓坦言喜歡如此處境

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈利伯頓享受被外界看衰的感覺。 (美聯社)
哈利伯頓享受被外界看衰的感覺。 (美聯社)

NBA總冠軍賽將點燃戰火，由東區冠軍溜馬隊出戰西區冠軍雷霆隊，儘管在各方的賽前預測中都看好雷霆能夠擊敗溜馬奪下改名後的首冠，但溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也直言，外界的不看好並不會影響到他們，反而更喜歡這樣的處境。

NBA今年總冠軍賽出現全新的對戰組合，由力拚隊史NBA首冠的溜馬出戰由超音速改名後第二度打進總冠軍賽的雷霆，兩支年輕勁旅的對決也為今年冠軍賽增添不少話題。

其中由年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的雷霆，在總冠軍賽開打前夕也被看好將是奪冠的一方，奪冠賠率創下近20年來的次低，是溜馬的近5倍。

對於這樣的狀況，溜馬一哥哈利伯頓在今天受訪時表示，「只要我們休息室內的球員和這座球場中的人都相信，我認為就有可能發生任何事情，儘管現在沒有所謂的專家或是分析師認為我們會贏，但沒關係，我們更喜歡這樣。」

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）也談到對於雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）和一哥亞歷山大的尊重，「亞歷山大就是為了偉大時刻而生的球員，他有那種氣場、自信的態度和沈著冷靜，我一直都在觀察他，他的表現總是令人驚嘆。而戴格諾組織了非常棒的教練團，我不是因為他們這兩年的表現才關注他，過去五年我一路看著他如何打造這支球隊和建立組織文化，他的戰術非常扎實，而且不斷在變化，這將會帶給我們很大的挑戰。」

總冠軍賽 NBA

上一則

場邊人語／老虎勝局 客場難拒

下一則

MLB／孟西雙響砲、弗里曼再見安 道奇加班逆轉大都會

延伸閱讀

NBA／亞歷山大雙MVP 拚比肩喬丹

NBA／亞歷山大雙MVP 拚比肩喬丹
NBA／亞歷山大已獲雙MVP 有望拚並肩賈霸、喬丹紀錄

NBA／亞歷山大已獲雙MVP 有望拚並肩賈霸、喬丹紀錄
NBA／雷霆西區冠軍賽聽牌 霍姆葛倫點名多特是隱形功臣

NBA／雷霆西區冠軍賽聽牌 霍姆葛倫點名多特是隱形功臣
NBA／亞歷山大40分大三元 雷霆險勝灰狼率先聽牌

NBA／亞歷山大40分大三元 雷霆險勝灰狼率先聽牌

熱門新聞

6月1日，鄭欽文在比賽中慶祝得分。（新華社）

網球／中國鄭欽文晉級8強 刷新生涯法網最佳戰績

2025-06-01 19:07
雷霆28日以亞歷山大34分、8助攻、7籃板表現最佳；他也獲得系列賽MVP。(美聯社)

NBA／首節只讓灰狼拿9分 雷霆暌違13年晉級總冠軍戰

2025-05-28 23:03
樊振東在單打比賽中回球。(新華社)

乒乓／樊振東離開中國 加盟德甲聯賽 中網民憂技術外傳

2025-05-31 22:15
大谷翔平。（美聯社）

MLB／藍鳥昔全套裝備招募大谷 看他全打包以為成功了

2025-06-03 03:15
溜馬繼2000年後重返總冠軍賽。 (美聯社)

NBA／溜馬火力大爆發痛擊尼克 暌違25年重返總冠軍賽

2025-05-31 22:42
孫穎莎奪冠躺地瞬間，竟在地板印出China。（取材自微博）

乒乓／孫穎莎衛冕激動倒地 躺下的汗水印出「CHINA」

2025-05-26 04:30

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深
「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘

「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘