我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

NBA／灰狼冠軍夢 不惜花重金續留現有陣容

體育新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灰狼主力鋒線藍道(右)和里德都可能跳出合約。 （美聯社）
灰狼主力鋒線藍道(右)和里德都可能跳出合約。 （美聯社）

根據報導，在西區冠軍戰遭雷霆徹底擊破的灰狼，預計下個賽季將維持現有陣容，持續以愛德華（Anthony Edwards）作為球隊核心，並在今夏針對不足之處進行補強，而首要之務就是在休賽季續留總管康納利（Tim Connelly）。

隨著灰狼隊進入休賽季，他們將面臨大多數球隊在衝擊冠軍失利時都會遭遇的問題，陣中主力球員藍道（Julius Randle）和里德（Naz Reid）都握有球員選項，可能跳出合約；亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）則是即將成為自由球員。

止步西區決賽後，灰狼預計將先討論康納利的新合約，康納利在上個休賽期受到了活塞隊的關注，據球隊消息人士稱，其他球隊不斷在關注他的合約狀況，以便了解他是否有更換東家的意願；但兩名球隊消息人士表示，灰狼隊對他留在明尼蘇達抱持樂觀態度，若能成功續留康納利，將有助於穩固球隊的現有陣容。

灰狼隨隊記者克勞岑斯基（Jon Krawczynski）在報導中提到：「留住康納利將在很大程度上有助於建立組織的連續性，這對NBA球隊的持續成功至關重要。康納利隨和的領導風格有助於放鬆經常緊張、受壓抑的籃球營運部門。」

除了總管之外，灰狼本季成功的另一重要人物就是總教練芬奇（Chris Finch），他是隊史上季後賽勝場最多的教練，例行賽勝率也最高。芬奇不僅帶隊成績出色，在領導球員也非常有一套，深獲隊內主將愛德華和藍道等人支持的他，在2024年季後賽期間簽署了續約合約，使他的任期延長至2027-28年賽季。

「我們經歷了很多考驗和磨難。」芬奇在遭雷霆淘汰後第2天說道。他接著表示：「對我來說，這個賽季有時不那麼順利，我想對我們的隊員來說也是如此。但我們總能找到解決問題的方法，並不斷進步，這是最值得欣慰的地方。」

灰狼隊計畫積極圍繞愛德華打造一支能夠爭奪冠軍的陣容，但若要繼續維持現有陣容，他們將付出不少代價，其中一項就是薪資空間緊繃。數據顯示，灰狼隊本季的薪資總額為全聯盟最高，他們將繳納超過9000萬美元的豪華稅。

雖然身為小市場球隊，但「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與洛爾（Marc Lore）已經組建了一支資金雄厚的合夥人團隊，並準備繼續繳納豪華稅，持續朝著他們的「冠軍夢」前進。

季後賽 NBA

上一則

MBL／大谷曬合影悼長嶋茂雄：祈禱您的靈魂安息

下一則

NBA／湖人補強中鋒 里夫斯不再是非賣品

延伸閱讀

NBA／西決被雷霆守死 愛德華：下賽季再為康利衝一波

NBA／西決被雷霆守死 愛德華：下賽季再為康利衝一波
NBA／亞歷山大40分大三元 雷霆險勝灰狼率先聽牌

NBA／亞歷山大40分大三元 雷霆險勝灰狼率先聽牌
NBA／灰狼主場狂勝雷霆42分 系列賽扳回一勝

NBA／灰狼主場狂勝雷霆42分 系列賽扳回一勝
NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2勝領先灰狼

NBA／MVP亞歷山大狂轟38分 雷霆西區決賽2勝領先灰狼

熱門新聞

孫穎莎奪冠躺地瞬間，竟在地板印出China。（取材自微博）

乒乓／孫穎莎衛冕激動倒地 躺下的汗水印出「CHINA」

2025-05-26 04:30
6月1日，鄭欽文在比賽中慶祝得分。（新華社）

網球／中國鄭欽文晉級8強 刷新生涯法網最佳戰績

2025-06-01 19:07
中國乒乓選手王楚欽25日奪得多哈2025世界乒乓球錦標賽男子單打冠軍。(新華社)

首位00後世乒冠軍 王楚欽：終於懂馬龍、樊振東有多不容易

2025-05-25 20:47
雷霆28日以亞歷山大34分、8助攻、7籃板表現最佳；他也獲得系列賽MVP。(美聯社)

NBA／首節只讓灰狼拿9分 雷霆暌違13年晉級總冠軍戰

2025-05-28 23:03
樊振東在單打比賽中回球。(新華社)

乒乓／樊振東離開中國 加盟德甲聯賽 中網民憂技術外傳

2025-05-31 22:15
雷霆128：126險勝灰狼，系列賽3：1聽牌。(路透)

NBA／亞歷山大40分大三元 雷霆險勝灰狼率先聽牌

2025-05-26 23:33

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手