我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公園烤肉傳出槍響…費城爆大規模槍擊 至少2死8傷

庫克的「川普攻略術」失效？蘋果成關稅戰靶心

NBA／東區競爭恐減 公鹿試圖說服字母哥續留

體育新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
公鹿當家球星安戴托昆波（中）下賽季動向仍不明。（路透資料照片）
公鹿當家球星安戴托昆波（中）下賽季動向仍不明。（路透資料照片）

公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo，左圖，路透資料照片）本季持續繳出30.4分、11.9籃板與6.5助攻的亮眼數據，連續7年入選年度最佳第一隊，且在MVP票選排名第三。然而，球隊在季後賽的表現再度令人失望，首輪以1：4再度敗給溜馬慘遭出局，連續3年未能挺進次輪，近日更傳出他可能要離隊的各種消息。

報導指出，公鹿隊管理層正試圖說服安戴托昆波續留，同時提醒他東區強權球隊如塞爾蒂克、騎士等正處於動盪之中，競爭態勢不穩定，正是重整陣容反攻的好時機。

其中一大原因在於，衛冕失利的綠衫軍直接折損了當家球星泰托姆（Jayson Tatum），他會因阿基里斯腱傷勢面臨長期的復健過程；至於騎士雖打出例行賽佳績，但季後賽表現仍令人失望，除了傷病問題，陣容方面也可能出現變動。

也因此，公鹿希望讓「字母哥」能夠認同球隊在「過渡期」的戰略意義，也就是暫時放慢腳步，進行調整並重建陣容，打造未來重新挑戰總冠軍的契機。

另一方面，公鹿也期望透過總教練瑞佛斯（Doc Rivers）的安撫，讓進一步穩定安戴托昆波的想法。據悉，兩人私交良好，對彼此有一定的信任基礎。事實上，安戴托昆波也尚未正式向公鹿制服組提出交易請求。

作為可能是交易市場的超級大魚，聯盟其他球隊也是緊盯安戴托昆波的動態，已經私下開始準備潛在的交易方案，一旦「字母哥」有意離開，他們將會積極出手。

字母 季後賽

上一則

MLB／道奇10年老臣泰勒轉戰天使 開心能留在家鄉

下一則

NBA／面試人選縮至3人 太陽盼由年輕教頭執掌兵符

延伸閱讀

NBA／年度最佳第一隊 亞歷山大、約柯奇全票領軍

NBA／年度最佳第一隊 亞歷山大、約柯奇全票領軍
NBA／字母哥陷兩難恐喊「賣我」 籃網、尼克觀望

NBA／字母哥陷兩難恐喊「賣我」 籃網、尼克觀望
NBA／防堵布朗森 溜馬主帥軍令：將啟動車輪戰

NBA／防堵布朗森 溜馬主帥軍令：將啟動車輪戰
NBA／溜馬40秒得7分 塞爾蒂克大勝31分 雙雙晉級第2輪

NBA／溜馬40秒得7分 塞爾蒂克大勝31分 雙雙晉級第2輪

熱門新聞

中國乒乓選手王楚欽25日奪得多哈2025世界乒乓球錦標賽男子單打冠軍。(新華社)

首位00後世乒冠軍 王楚欽：終於懂馬龍、樊振東有多不容易

2025-05-25 20:47
孫穎莎奪冠躺地瞬間，竟在地板印出China。（取材自微博）

乒乓／孫穎莎衛冕激動倒地 躺下的汗水印出「CHINA」

2025-05-26 04:30
25日在卡塔爾多哈舉行的2025世界乒乓球錦標賽女子雙打決賽中，中國組合王曼昱/蒯曼3比0戰勝波爾卡諾娃（奧地利）/斯佐科斯（羅馬尼亞）組合，奪得冠軍。 （新華社）

世乒賽中國隊4金收官 奧運備戰存挑戰

2025-05-25 17:28
台北101董事長賈永婕（左二）與家人23日出席紐約台商活動，為美國職棒大都會AI台灣日開球暖身。（中央社）

備戰紐約大都會「台灣日」開球 賈永婕：要把國旗帶到場上

2025-05-24 09:53
5月25日，孫穎莎（右）慶祝奪冠。(新華社)

孫穎莎驚險衛冕世乒冠軍 內戰對打7局、逆轉勝後躺地哭了

2025-05-25 20:57
納達爾（左起）、費德勒、約克維奇和墨瑞在法網第一天再聚首。（美聯社）

法網舉行儀式致敬納達爾 昔日網壇4巨頭重聚

2025-05-25 13:12

超人氣

更多 >
新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場
應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算
華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為
港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」
近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議