NBA／後詹皇時代群雄並起 東區連7年無球隊連2季晉總冠軍賽

唐斯(左)在16日的第6戰中上半場就貢獻16分，全場進帳21分、12籃板，讓尼克總教練錫伯杜給予高度肯定。(路透)

尼克隊在16日於東區季後賽 第二輪以4勝2負淘汰衛冕軍塞爾蒂克隊後，暌違25年再度晉級東區冠軍賽，且對手正好是他們25年前東區冠軍賽的敵隊溜馬隊，尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）賽後也表示，他們的目標一直都是總冠軍，所以接下來還要再贏8場比賽。

在衛冕軍塞爾蒂克16日遭到尼克淘汰出局後，不僅聯盟連續7年確定無球隊能順利衛冕，東區也將連續7年無同一支球隊能夠連兩年晉級到總冠軍賽 ，而在此之前詹姆斯所屬的熱火隊與騎士隊，卻是連續8年打進總冠軍賽，也說明了詹姆斯的離開，對於東區戰力版圖有多大的影響力。

尼克則是自2000年後，再一次晉級到東區冠軍賽，當年他們在東區冠軍賽以2勝4負遭到溜馬擊退，兩隊今年將在東區冠軍賽再度交手，也是兩隊季後賽史上的第9次交鋒，前8次對戰中溜馬取得5個系列賽勝利，包括去年東區第二輪兩隊打到搶七後，由溜馬以4勝3負勝出。

而本賽季尼克與灰狼隊進行了兩隊明星前鋒藍道（Julius Randle）與唐斯（Karl-Anthony Towns）互換東家的交易案，在當時儘管兩隊都不被外界看好，不過如今卻都順利晉級到分區冠軍賽。

其中唐斯在16日的第6戰中，上半場就貢獻16分，全場進帳21分、12籃板，也讓尼克總教練錫伯杜給予高度肯定，「他16日在攻守兩端為我們奠定基調，我們都知道這會是一場48分鐘的纏鬥，因為兩隊都是攻防出色的隊伍，他們不會給你太多機會，你必須自己努力爭取，而我們也做到了。」

對於將在東區冠軍賽出戰溜馬，錫伯杜也說：「我們的目標一直都是總冠軍，接下來我們還要贏8場比賽（東區冠軍賽加總冠軍賽），因為奪冠需要的是16場勝利。」