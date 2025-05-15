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NBA／約柯奇29分、14籃板扳平雷霆 金塊將連兩輪打搶七

記者劉肇育／即時報導
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約柯奇(左)全場29分、14籃板。(路透)
約柯奇(左)全場29分、14籃板。(路透)

系列賽以2勝3負落後給雷霆隊的金塊隊，15日回到主場背水一戰，儘管上半場打完還一度落後，不過金塊靠著下半場史特羅瑟（Julian Strawther）進帳15分，加上雙星約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）持續高水準演出，最終金塊就以119：107扳平戰局，連續兩個系列賽都將打入搶七大戰。

金塊前一場比賽在雷霆主場遭到逆轉後，陷入2勝3負的淘汰絕境，不過15日回到主場出賽的他們也做出回應，15日首節金塊就展現旺盛贏球企圖心，比賽剛開打就由穆雷完成「四分打」，首節他個人就有10分進帳，幫助金塊取得3分領先。

第二節雷霆一哥亞歷山大雖然陷入犯規麻煩，個人單節吞下3次犯規，上半場就累積了4次犯規，不過雷霆靠著多點開花的火力，加上多特（Luguentz Dort）在上半場結束同時投進壓哨三分球，上半場打完雷霆反取得3分領先。

易籃後，金塊史特羅瑟從板凳殺出，他個人在第三節最後1分半鐘就拿下8分，幫助金塊取得10分領先優勢，第四節中段史特羅瑟再度挺身而出，他先是靠著罰球拿下2分後，又投進一記三分球，讓雙方差距拉大到16分。

不過雷霆也展現強大韌性，頻頻在防守端成功抄截或是擋下金塊攻勢，回敬一波9：2的攻勢，追到僅剩9分差距，但在約柯奇幾次關鍵罰球都命中的情況下，最終金塊仍以12分差距帶走勝利，將系列賽追成3：3平手，雙方將在19日於雷霆主場進行搶七大戰。

金塊15日共計3人得分上看20分，包括約柯奇拿下29分、14籃板、8助攻，穆雷25分，布勞恩（Christian Braun）則有23分、11籃板，史特羅瑟則是拿下15分且全都集中在下半場，至於雷霆則以亞歷山大32分表現最佳。

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