NBA／季後賽二度絕殺對手 金塊教頭讚葛登是「隊魂」

金塊隊葛登(中)5日在比賽最後10秒連得5分。(美聯社)

金塊隊5日與雷霆隊系列賽首戰，靠著葛登（Aaron Gordon）在比賽最後10秒連得5分，其中包括倒數2.8秒投進準絕殺三分球，幫助金塊以2分差距賞給雷霆季後賽 首敗，賽後金塊代理總教練艾德曼（David Adelman）也大讚葛登是球隊的靈魂。

在日前與快艇 的系列賽中才上演驚天絕殺補灌的葛登，5日在與雷霆的系列賽首戰再度扮演贏球功臣。雷霆在倒數11秒還保有3分領先的情況下，卻採取犯規戰術將葛登送上罰球線，他不但兩罰俱中，還在比賽最後2.8秒接獲衛斯特布魯克（Russell Westbrook）助攻，投進超前比數的三分球，幫助金塊最終以2分差距險勝，系列賽拔得頭籌。

談到季後賽第二度幫助球隊絕殺對手，葛登賽後也將功勞歸給送出關鍵助攻的衛斯特布魯克，「他做出了正確的進攻選擇，把球傳給了在空檔的我，他很擅長做這件事，我看到切入的路徑已經被堵住了，而三分球是我們的最好機會，我只是做了一次正確的選擇。」

衛斯特布魯克也表示，那一球在看到霍姆葛倫（Chet Holmgren）內縮後，就知道必須把球分送出去，「我要做的就是突破然後分球，我知道他一定會把這這球投進。」