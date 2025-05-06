NBA／塞爾蒂克外線嚴重失準 尼克落後20分延長賽逆轉勝

尼克布朗森砍下29分，功勞不小。（路透）

挑戰綠衫軍霸權，尼克在5日東區第二輪系列賽首戰可說是顯現威力。雖然尼克開賽後面臨挨打局面，在第三節最多落後達20分，但靠著阿努諾比（OG Anunoby）和布朗森（Jalen Brunson）的強勢表現，逐步縮小差距，第四節打完更將比賽逼進延長。關鍵時刻布朗（Jaylen Brown）持球竟被布里吉斯一把抄走，綠衫軍失去反攻機會，讓尼克在自家堡壘以108：105上演一場不可思議的逆轉勝，系列賽先給了衛冕軍下馬威。

阿努諾比命中6記三分球攻下29分4籃板3助攻，布朗森同樣砍下29分5助攻4籃板；唐斯14分13籃板，哈特14分11籃板。布里吉斯雖然13投3中僅拿8分，但繳出7助攻6籃板3抄截2阻攻的表現，最後一抄可謂價值連城。至於替補的麥克布萊德（Miles McBride）也有11分進帳。

泰托姆（Jayson Tatum）和布朗在連兩節比賽接力發威，單節得分都超過兩位數；特別是第二節，綠衫軍雖然三分球9投1中，但布朗、哈勒戴（Jrue Holiday）和普里查德（Payton Pritchard）合力拿下29分，加上迫使尼克命中率僅35%，塞爾蒂克半場打完領先16分。

塞爾蒂克在第三節一度拉開20分差，但哈特（Josh Hart）和阿努諾比連續砍進三分球，後者更在這一節獨拿12分，尼克找回準星，將差距縮小到個位數。

未能掌握領先優勢的衛冕軍在第四節持續遭遇難題，一開始就被轟出8比0攻勢，布朗森接續火力，個人砍進3記三分球攻下11分，尼克後來居上，反超前6分。但危急之秋，布朗和泰托姆連續4罰得手，懷特再補上一記外線，塞爾蒂靠超前1分。

阿努諾比又轟進三分球，回頭哈勒戴切入放進兩分，兩軍戰成平手；泰托姆搶投三分未進，最後5.5秒，布朗森空手切出現一個絕佳機會，可惜左手上籃擦板球彈出，比賽進入延長。

延長賽中兩隊都展現激烈強硬的防守，阿努諾比灌籃進算還造成犯規，完成三分打，布里吉斯和唐斯分別得手，尼克領先6分；布朗很快回敬一記三分球，但接下來突破切入未進。

落後3分的塞爾蒂克讓泰托姆尋求外線機會，可惜遭遇嚴密防堵未果，球只能交給布朗，剩下3秒尼克提前犯規凍結對方攻勢；懷特邊線發球，然而布朗接球竟直接被布里吉斯抄走，失去追平比分機會。

綠衫軍招牌的大量外線火力，5日雖然還有命中15記三分球，但出手足足多達60次，命中率僅25%。其中第四節和延長賽一共18投3中，可說是球隊由盛而衰的關鍵。此外，團隊命中率在下半場更跌到僅有29.3%，白白耗光領先20分的家產。

泰托姆得到23分16籃板6助攻，布朗23分7籃板5助攻，但兩人合計三分球25投5中；懷特（Derrick White）18投6中拿到19分11籃板2助攻2阻攻，哈勒戴16分6籃板。普里查德13分。