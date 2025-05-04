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跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

NBA／米契爾33分破紀錄 無緣率騎士東區準決賽奪勝

中央社／台北5日電
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騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）今天攻下33分。（路透）
騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）今天攻下33分。（路透）

NBA克里夫蘭騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）今天攻下33分，連續8個季後賽系列戰G1至少拿下30分締造聯盟紀錄，不過球隊在東區準決賽首戰以112：121不敵印第安那溜馬。

美國職籃NBA例行賽東區頭號種子騎士，在季後賽首輪以橫掃之姿挺進東區準決賽，今天在主場與溜馬正面交鋒，沒想到擋不住對手火燙的外線手感，尤其在決勝節遭到哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、尼姆巴德（Andrew Nembhard）接連飆進三分彈伺候，讓騎士丟掉領先優勢，最後以9分之差無緣在東區準決賽首戰奪勝。

此役溜馬致勝關鍵絕對是超過50%團隊三分球命中率，其中尼姆巴德貢獻5記三分球、攻下全隊最高23分，而主控哈利伯頓則稱職串連球隊攻勢，繳出「雙10」22分、13助攻數據，另外西雅坎（Pascal Siakam）、奈史密斯（Aaron Nesmith）皆挹注17分、8籃板。

至於落敗的騎士，當家球星米契爾狂轟全場最高33分，外帶5籃板、4助攻，甚至達到連續8個季後賽系列戰首戰都至少拿到30分里程碑，打破「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）締造聯盟紀錄，無奈外線手感低迷，三分球11投僅1中，無法如願率領騎士奪勝。

米契爾賽後接受媒體聯訪時表示，以前也曾歷經季後賽失利，因此沒有什麼好灰心喪志的，「這只是一場比賽，而我們將為第2戰做好準備。」下一戰騎士將持續在主場面對溜馬，期盼在東區準決賽如願開胡。

季後賽 哈利 NBA

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