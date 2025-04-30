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NBA／溜馬40秒得7分 塞爾蒂克大勝31分 雙雙晉級第2輪

體育新聞組／綜合報導
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哈利伯頓致勝上籃，助溜馬以1分之差氣走公鹿，挺進東區季後賽第二輪，對手將是騎士隊。( 路透 )
哈利伯頓致勝上籃，助溜馬以1分之差氣走公鹿，挺進東區季後賽第二輪，對手將是騎士隊。( 路透 )

溜馬與公鹿隊29日進行東區季後賽首輪G5，溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）上演1.3秒致勝上籃，以119：118氣走公鹿，系列賽以4：1勝出，挺進第二輪，對手將是騎士隊。塞爾蒂克隊G5回到主場迎戰魔術隊，終場以120：89大勝，以4：1晉級第二輪，對手將是尼克和活塞隊系列賽的贏家。

儘管公鹿首節打完領先17分，但溜馬第二節馬上將分差縮小到6分。下半場雙方你來我往，第四節最後40秒，哈利伯頓連得4分追平比數，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）錯失絕殺機會，進入延長賽。

延長賽公鹿掌控比賽節奏，最後40秒還領先7分。沒想到溜馬奈哈德（Andrew Nembhard）先飆進三分球，再抄掉崔蘭特（Gary Trent Jr.）的傳球，哈利伯頓「三分打」得手，追到1分差。

接著崔蘭特又發生掉球失誤，最後10秒哈利伯頓一人帶過半場，面對安戴托昆波的防守仍切入上籃得分，公鹿最後1.3秒只能給崔蘭特投超大號三分沒進，終場就以1分之差吞下敗仗。

哈利伯頓全場得到26分9助攻5籃板3抄截，奈史密斯（Aaron Nesmith）拿下19分12籃板，透納（Myles Turner）貢獻21分9籃板。

塞爾蒂克泰托姆（左）和隊友慶祝晉級。（歐新社)
塞爾蒂克泰托姆（左）和隊友慶祝晉級。（歐新社)

此外，塞爾蒂克本季擁有強大外圍火力，上半場外線竟然6投0中，泰托姆（Jayson Tatum）攻下16分，仍落後2分。下半場戰況風雲變色，泰托姆單節外線3投全進，攻下13分，率綠衫軍打出36：13攻勢取得大幅領先。末節剩3分49秒，綠衫軍領先多達32分，魔術也換下主力球員，進入垃圾時間。

2024-25球季NBA季後賽4月29日戰績表。
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