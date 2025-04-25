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NBA／約柯奇大三元卻打到走心 快艇18顆三分球大勝金塊

記者劉肇育／即時報導
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金塊隊球星約柯奇(右)24日繳出大三元成績，但球隊仍輸給快艇。(路透)
金塊隊球星約柯奇(右)24日繳出大三元成績，但球隊仍輸給快艇。(路透)

快艇在與金塊的系列賽第二戰靠著雷納德（Kawhi Leonard）狂飆39分扳平戰局後，24日回到主場再戰金塊更是一路壓著對手打，在團隊6人得分上雙，其中哈登（James Harden）、鮑威爾（Norman Powell）、雷納德皆拿下20分領軍下，最終快艇就以117：83拿下2連勝，系列賽以2：1領先。

西區排名第4、5名的金塊與快艇，在系列賽首輪前兩戰展開激烈拉鋸戰，最終快艇靠著第二戰雷納德化身無情得分機器般的表現，帶著1：1平手局面回到洛杉磯

而回到主場的快艇表現更是優於前兩戰，尤其是「大鬍子」哈登24日在上半場就砍進3顆三分球拿下20分外帶4助攻且沒有任何失誤發生，加上雷納德、鮑威爾、老將貝頓（Nicolas Batum）也都穩定輸出，上半場打完快艇已經取得65：47領先。

易籃後快艇在鮑威爾接管戰局下持續擴大領先差距到20分以上，盡管金塊在約柯奇領軍下仍未放棄追分機會，但在進攻狀況不佳的情況下，卻無法將差距縮小，反而還讓快艇在第四節將領先擴大到30分以上，也讓約柯奇數次被拍到走心畫面，最終快艇也以34分差距收下2連勝，系列賽逆轉取得2：1領先。

快艇24日團隊投進18顆三球球，其中雷納德、哈登、鮑威爾都投進3顆三分球且得分在20分以上，替補上陣的貝頓以及瓊斯（Derrick Jones Jr.）也合力投進6顆三分球，並分別拿下12分與10分，至於金塊則以約柯奇攻下23分、13助攻、13籃板「大三元」表現最佳，穆雷（Jamal Murray）也有23分表現，但板凳球員合計僅拿下6分，替補球員得分差距為31：6，成為金塊大幅落敗關鍵。

快艇 洛杉磯

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