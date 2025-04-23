NBA／波爾辛吉斯遭肘擊濺血 布朗飆36分退魔術2連勝

布朗轟下全場最高的36分，塞爾蒂克以109：100擊退魔術收下2連勝。(路透)

塞爾蒂克隊23日在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）右手腕骨挫傷缺陣的情況下，於系列賽第二戰繼續迎戰魔術隊，在布朗（Jaylen Brown）挺身而出轟下全場最高的36分，包括比賽最後1分半鐘投進決定勝負的三分球下，最終塞爾蒂克以109：100擊退魔術收下2連勝。

塞爾蒂克泰托姆在與魔術的系列賽首場比賽，於第四節時遭到魔術凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）犯規重摔在地後，導致右手腕骨挫傷，遭到塞爾蒂克中鋒霍福特（Al Horford）痛批動作已經超過底線，讓兩隊23日再度碰頭可說是煙硝味十足。

Falta flagrante 1 em Goga Bitadze após esse lance com Kristaps Porzingis! pic.twitter.com/uXrc5yHSbr — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) 2025年4月24日

儘管少了球隊一哥，但塞爾蒂克23日上半場仍在布朗與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）領軍下，在上半場打完保有3分領先，不過第二節先是波爾辛吉斯遭到魔術畢塔吉（Goga Bitadze）肘擊額頭爆血，霍福特也一度遭到凱威爾波普撞倒在地，引發兩隊衝突。

第二節波爾辛吉斯(後)遭到魔術畢塔吉肘擊額頭爆血。(路透)

易籃後，塞爾蒂克一度在布朗與懷特（Derrick White）連續投進3顆三分球擴大領先差距，加上23日賽前獲頒年度第六人獎座的普里查德（Payton Pritchard）也在該節結束前補進兩顆三分球，幫助塞爾蒂克一度將領先擴大到15分。

第四節魔術一哥班凱羅（Paolo Banchero）領軍反擊，開節後個人連得6分，幫助魔術追到僅剩5分差距，不過塞爾蒂克懷特又在此時挺身而出，接連砍進三分球，加上布朗在倒數1分26秒投進三分球，讓雙方又回到雙位數差距，最終塞爾蒂克也以9分差距收下系列賽2連勝。

布朗23日首度在「雙探花連線」缺一的情況下參與季後賽 ，最終他投進5顆三分球拿下36分、10籃板表現最佳，至於帶傷打完全場的波爾辛吉斯則有20分、10籃板進帳，懷特與普里查德則分別貢獻17分與14分，魔術則以班凱羅32分最佳，華格納（Franz Wagner）則有25分進帳。