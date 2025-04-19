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NBA／里拉德缺席G1 希臘怪物轟36分 公鹿仍慘輸溜馬

記者曾思儒／即時報導
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「希臘怪物」安戴托昆波（持球者）雖轟下36分，卻成悲劇英雄。（美聯社）
「希臘怪物」安戴托昆波（持球者）雖轟下36分，卻成悲劇英雄。（美聯社）

NBA季後賽19日正式點燃戰火，溜馬隊率先嘗到勝利滋味，在席亞康（Pascal Siakam）25分和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）10分、12助攻「雙10」表現聯手下，助隊以117：98擊敗公鹿隊，在7戰4勝制的賽制中拔得頭籌。

全場15投10中的席亞康提到，就是打出該有的內容，「沒有想太多，就是上場打球。我相信只要我們用正確的方式比賽，並且獲得應該有的投籃機會，這才是重要的。」

例行賽打下東區第4種子的溜馬，首節以33：25領先排名第5的公鹿，第二節34：18攻勢更將優勢擴大到67：43，兩位數差場下半場一路維持，最終寫下19分大勝，讓「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖轟下36分、12籃板卻成悲劇英雄。

首戰雖寫下大勝，溜馬教練卡萊爾（Rick Carlisle）強調不能掉以輕心，「這系列已經結束七分之一，第二戰將比這一場困難許多。我們團隊的每個人都要武裝起來，展現威脅性，找到正確的平衡對我們球隊至關重要。」

溜馬六人得分兩位數，哈利伯頓13投雖僅3中，但有隊友提供火力支援，透納（Myles Turner）19分、4阻攻，奈哈德（Andrew Nembhard）17分，板凳出發的馬瑟倫（Bennedict Mathurin）和麥克康奈爾（T.J. McConnell）也各有13分和11分貢獻。

公鹿原本握有聯盟最佳的三分球命中率3成87，但今天上半場16投僅2中，全場37投9中也遠低於例行賽；全隊先發5人只有安戴托昆波得分兩位數，替補的格林（AJ Green）攻下15分已是團隊次高，從血栓復原中的明星後衛里拉德（Damian Lillard）則是缺席，有機會在22日登場的第2戰回歸。

在公鹿後三節雙人包夾下，安戴托昆波全場只傳出1次助攻，他點出球隊慢熱狀況，打得太混亂，「我們沒有足夠的危機意識，進入第二戰，希望我們能改變狀態。」

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